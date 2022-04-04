Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провели Ipsos и Центр за свободные выборы и демократию (CeSID). Выборы проходили в стране в воскресенье, 3 апреля.

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Пророссийский Вучич выигрывает выборы в Сербии

Нынешний президент Сербии Александр Вучич предварительно побеждает на президентских выборах в Сербии, лидирует также и его партия на досрочных парламентских.

На президентских выборах Александр Вучич может выиграть даже в первом туре – экзит-полл дает ему 59,8% голосов,

– говорится в сообщении.

Известно, что уже проработано 87% выборки. В частности, известно, что:

партия "Александр Вучи – Вместе мы можем все" набрала 42,9% голосов;

на втором месте оппозиционная коалиция "Единство во имя победы" с 12,9%, а на третьем – SPS-JS с 11,4%.

Предварительно партия Вучича набрала меньше голосов, чем на парламентских выборах в 2020 году. Тогда было 60% поддержки избирателей.

Однако, вероятно, на этот раз помочь президентской партии могут союзники из Социалистической партии, на 3-м месте.

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Обратите внимание! Александр Вучич в конце марта говорил, что готов предоставить Белград как место для украино-российских переговоров. Президент Сербии объяснял, что его страна переживает о войне в Украине, ведь, мол, "одни СМИ поддерживают Украину, а другие – Россию".

Сам Вучич является сторонником России и ее руководителя Владимира Путина.