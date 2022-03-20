Впрочем, не каждый представитель этой нации считает действия кровожадной страны-агрессора адекватными.

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В Белграде прошла акция солидарности с народом Украины

Да, в столице Сербии проходят антивоенные акции в поддержку Украины – люди вышли на улицы, чтобы провести акцию солидарности с украинским народом.

Сегодня стало ясно, что не все сербы поддерживают политику Путина и его "спецоперацию" в Украине.

В Белграде прошла акция солидарности с народом Украины / Фото из телеграм-канала NEXTA Live

Не все сербы поддерживают Путина / Фото из телеграм-канала NEXTA Live

Сербы вышли поддержать Украину / Фото из телеграм-канала NEXTA Live

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