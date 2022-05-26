Вучич назвал политику Сербии "ни пророссийской, ни прозападной" и отказался вводить санкции

Сербия продолжает занимать неоднозначную позицию относительно войны в Украине. Там отмечаются заявлениями о поддержке нашей территориальной ценности, но при этом санкции против России категорически не вводят.

Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что у его страны якобы нет возможности поддержать санкции против России. Там собираются вести собственную политику по поводу событий, которая не склоняется ни к одной из позиций двух сторон.

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Сербия – единственная в Европе с собственной политикой

По словам Вучича, он не является политиком, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

Я не знаю, что будет в будущем, что принесет нам жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется, а потом не выполняет, я больше люблю делать что-то, а не кляться,

– сказал президент Сербии.

Он также подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, проводящая собственную независимую политику. Учитель говорит, что эта политика не является ни пророссийской, ни прозападной.

Позиция Сербии

В апреле этого года пророссийский президент Александр Вучич выиграл выборы в Сербии. Он одержал победу на президентских выборах, а его партия – на парламентских. В конце марта он говорил, что готов предоставить Белград как место для украино-российских переговоров. По его словам, Сербия якобы занимается войной в Украине.

Также Вучич заявлял, что Сербия на 100 процентов зависит от российского газа , потому в ближайшее время не сможет от него отказаться. Переговоры о новом контракте по поставке российского газа должны начаться в ближайшее время. Это притом что весь цивилизованный мир думает и ищет пути, чтобы отказаться от энергоносителей из страны-агрессорки.

Но несмотря на такую поддержку России, нельзя сказать, что Сербия занимает такую же позицию по отношению к Беларуси. Ведь страна присоединилась к санкциям, которые Евросоюз наложил на Беларусь после 24 февраля. Обе из этих стран имеют дружеские отношения с Россией. Эти санкции в начале апреля ЕС наложил за причастность Беларуси к нападению на Украину.

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