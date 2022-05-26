Президент Сербії Олександр Вучич вкотре заявив, що його країна нібито не має можливості підтримати санкції проти Росії. Там збираються вести власну політику щодо подій, яка не схиляється до жодної з позицій двох сторін.

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Сербія – єдина у Європі з власною політикою

За словами Вучича, він не є тим політиком, хто спочатку щось обіцяє, а потім не виконує.

Я не знаю, що буде в майбутньому, що принесе нам життя, і як все буде виглядати. Я не з тих, хто клянеться, а потім не виконує, я більше люблю робити щось, а не клястися,

– сказав президент Сербії.

Він також наголосив, що його країна – єдина в Європі, яка проводить власну незалежну політику. Вучич каже, що ця політика не є ні проросійською, ні прозахідною.

Позиція Сербії

У квітні цього року проросійський президент Александр Вучич виграв вибори в Сербії. Він здобув перемогу на президентських виборах, а його партія на парламентських. Наприкінці березня він говорив, що готовий надати Белград як місце для українсько-російських переговорів. За його словами, Сербія нібито переймається війною в Україні.

Також Вучич заявляв, що Сербія на 100 відсотків залежить від російського газу, тому найближчим часом не зможе від нього відмовитися. Переговори про новий контракт з постачання російського газу мають розпочатися вже найближчим часом. Це при тому, що весь цивілізований світ думає і шукає шляхи, щоб відмовитися від енергоносіїв з країни-агресорки.

Та попри таку підтримку Росії, не можна сказати, що Сербія займає таку ж позицію щодо Білорусі. Адже країна долучилася до санкцій, які Євросоюз наклав на Білорусь після 24 лютого. Обидві з цих країн мають дружні відносини з Росією. Ці санкції на початку квітня ЄС наклав за причетність Білорусі до нападу на Україну.

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