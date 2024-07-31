Кримінальний психолог розібрав портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон
Мовознавицю Ірину Фаріон вбили 19 липня у її дворі. Жінку застрелили впритул, а її ймовірним вбивцею визнали 18-річного В'ячеслава Зінченка.
Його поведінка викликала зацікавлення у багатьох. Він зберігав спокій у суді, був небагатослівним та навіть кривлявся. Своєю оцінкою психотипу підозрюваного у розмові з 24 Каналом поділився кримінальний психолог Юрій Ірхін.
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Психотип підозрюваного у вбивстві Фаріон
Поведінка 18-річного В'ячеслава Зінченка у суді викликала чимало обговорень.
Що більше я аналізую його поведінку, то більше переконуюсь в тому, що це високоінтелектуальна людина, людина розумна. Це хлопець, у якого дуже розвинута сила волі, це вольова людина. У нього прослідковується вміння стійко виносити всі тяжіння та не видавати себе у жоден спосіб,
– наголосив Юрій Ірхін.
На думку кримінального психолога, якби свій інтелект та силу волі В'ячеслав використав у соціально прийнятній сфері діяльності, то міг би стати успішною та соціально корисною людиною.
До слова, сусіди В'ячеслава розповіли журналістам, що він завжди був "цілеспрямованим та порядним хлопцем". Тож ніхто з тих, хто знав Зінченка не вірить у те, що хлопець причетний до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.
"Цілеспрямований хлопчина" – вдумайтеся в ці слова. Його ще з дитинства знають як хлопця, у якого є та були цілі й мотивація їхнього досягнення. Це відповідає його сьогоднішньому образу, тому, як він поводиться. Ще раз підкреслю, я бачу у ньому велику силу волі та високий рівень інтелекту,
– зауважив психолог.
Ймовірно, додав Ірхін, В'ячеслав розуміє, що може уникнути покарання, якщо його все ж провину не доведуть. Саме через те підозрюваний може поводитися так спокійно.
Коротко про суд над Зінченком
- В'ячеслав Зінченко у суді наголосив, що нічого не робив з Іриною Фаріон. Запобіжний захід Зінченку обрали 26 липня. Його відправили під варту на 60 днів без права на заставу.
- Додамо, що адвокат Зінченка повідомив, що йому надали охорону. Це нібито сталося через те, що донька Ірини Фаріон – Софія Семчишин побажала хлопцеві "здохнути у в'язниці" і зробити для цього все. Щобільше, за такі погрози Софію Семчишин адвокат хоче притягнути до відповідальності.