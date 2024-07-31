Кримінальний психолог розібрав портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон

Мовознавицю Ірину Фаріон вбили 19 липня у її дворі. Жінку застрелили впритул, а її ймовірним вбивцею визнали 18-річного В'ячеслава Зінченка.

Його поведінка викликала зацікавлення у багатьох. Він зберігав спокій у суді, був небагатослівним та навіть кривлявся. Своєю оцінкою психотипу підозрюваного у розмові з 24 Каналом поділився кримінальний психолог Юрій Ірхін.

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Психотип підозрюваного у вбивстві Фаріон

Поведінка 18-річного В'ячеслава Зінченка у суді викликала чимало обговорень.

Що більше я аналізую його поведінку, то більше переконуюсь в тому, що це високоінтелектуальна людина, людина розумна. Це хлопець, у якого дуже розвинута сила волі, це вольова людина. У нього прослідковується вміння стійко виносити всі тяжіння та не видавати себе у жоден спосіб,

– наголосив Юрій Ірхін.

На думку кримінального психолога, якби свій інтелект та силу волі В'ячеслав використав у соціально прийнятній сфері діяльності, то міг би стати успішною та соціально корисною людиною.

До слова, сусіди В'ячеслава розповіли журналістам, що він завжди був "цілеспрямованим та порядним хлопцем". Тож ніхто з тих, хто знав Зінченка не вірить у те, що хлопець причетний до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

"Цілеспрямований хлопчина" – вдумайтеся в ці слова. Його ще з дитинства знають як хлопця, у якого є та були цілі й мотивація їхнього досягнення. Це відповідає його сьогоднішньому образу, тому, як він поводиться. Ще раз підкреслю, я бачу у ньому велику силу волі та високий рівень інтелекту,

– зауважив психолог.

Ймовірно, додав Ірхін, В'ячеслав розуміє, що може уникнути покарання, якщо його все ж провину не доведуть. Саме через те підозрюваний може поводитися так спокійно.

Коротко про суд над Зінченком