У в'язниці провела 27 років: у США 74-річну жінку виправдали за вбивство, якого вона не вчиняла
Джерело:CNN
У штаті Теннессі в США виправдали 74-річну Джойс Воткінс, яка просиділа у тюрмі 27 років. Її звинуватили у вбивстві, якого вона насправді не вчиняла.
Убивство трапилось ще в червні 1987 року. Тоді Воткінс разом зі своїм хлопцем Чарлі Данном поїхали забирати її племінницю Бренді зі штату Кентуккі. Дівчину зґвалтували і побили й вона померла наступного дня.
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Чому у смерті звинуватили пару
Експертиза тоді встановила, що загибла нібито отримала смертельні травми саме в той час, коли з нею перебували Джойс Воткінс та Чарлі Данн. Через рік їх засудили за вбивство та зґвалтування при обтяжуючих обставинах.
Перш ніж звільнитись умовно-достроково у 2015 році, обоє відсиділи 27 років у в'язниці. Чарлі Данн раптово помер перед звільненням.
Згодом виявилось, що загибла Бренді жила в будинку тітки, а її мама в цей час перебувала в Грузії. Соціальний працівник штату отримав повідомлення про насильство над дівчиною і провідував її. Тоді тітка пояснила, що насправді Бренді отримала травми на дитячому майданчику. Розслідування закрили.
Очищення імені
Через 35 років Джойс Воткінс виправдали. А Чарлі Данн отримав виправдання посмертно. Звіт з проханням скасувати судимість пари подали аж у листопаді 2021 року. У заяві мовиться, що експерти визнали помилку у методології дослідження часу смерті Бренді і обвинувачені у її вбивстві не можуть бути причетними до нього насправді.
Джойс Воткінс і Чарлі Данн невинні. Ми не можемо дати пані Воткінс чи містеру Данну їхні втрачені роки, але можемо повернути їхню гідність, відновити їхні імена. Цього вимагає їхня невинність,
– сказала окружна прокурорка Гленн Функ.
Таким чином Воткінс стала першою темношкірою жінкою, яку коли-небудь виправдали в штаті.
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