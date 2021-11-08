Вєсті.UA: Експерший "слуга" створює свою політсилу

Експерший номер "Слуги народу" Дмитро Разумков розійшовся з колишніми соратниками й почав збирати свою політичну силу. У парламенті він вже планує створити міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 5 листопада – у програмі.

До теми "Готувався таємно": у реєстрах знайшли партію, співзвучну з об'єднанням Разумкова

Кива обстріляв портрет Бандери

Одіозний народний депутат Ілля Кива відзначився черговим скандалом під час відзначення річниці визволення Києва від нацистських загарбників. Проросійський політик зняв відео та показав, як обстрілює портрет Степана Бандери.

Лобода розродилася новими заявами

Гастролерка на Росії Світлана Лобода повернулася та дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Співачка заявила про свою набожність та розповіла про своє нове "велике кохання", а також пояснила, чому проміняла Україну на Кремль.

"Франкенштейн" з Ватутіна й Захарченка

На території окупованої Донеччини школяр отримав нагороду за плакат-"франкенштейн". Учень зліпив докупи радянського генерала Миколу Ватутіна й ліквідованого ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 листопада: дивіться відео