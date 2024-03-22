США втратили союзника у боротьбі проти Китаю

Центральний комітет компартії В'єтнаму вирішив позбавити посади (відправити у відставку) президента країни Во Ван Тхіонга. Його також вилучили з членів ЦК партії. Чому це важливо – читайте далі.

Прозахідний президент В'єтнаму

Формально президент ще не у відставці – крапку має поставити парламент, але тут, думаю, несподіванок не буде. Справа була організована у дусі місцевої політики: звинувачення у порушенні партійної дисципліни та особиста заява про відставку з усіх постів.

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Легенда гарна, якби у свій єдиний рік правління (з березня 2023 року по березень 2024 року) Во Ван Тхіонг не намагався зміцнити своє становище. Зокрема, він ініціював низку змін до закону про громадську безпеку, зав'язуючи на собі частину поліцейських сил. А також варто згадати законодавство про "народний аудит", простіше кажучи про фінансовий контроль витрат бюджету. Нова версія закону дозволяла, умовно кажучи, "схопити за горло" будь-якого опонента.

Але цікаво інше. Во Ван Тхіонга можна назвати чи не найбільш прозахідним в'єтнамським президентом. За рік його правління відбулися зустрічі на найвищому рівні з керівництвом Австралії, Нової Зеландії, Японії, США, Південної Кореї, Німеччини. Президент навіть побував у Ватикані та на коронації британського монарха (що особливо кумедно, враховуючи що він – комуніст та "антимонархіст").

При цьому із сусідами зустрічей було набагато менше. З окремо організованих можна згадати зустріч із керівництвом Лаосу. З Сі Цзіньпіном бачилися на форумі "Пояс та Шлях" (окремого візиту не було). Там же була зустріч із керівництвом Камбоджі. І все.

Тобто був явний перекіс у бік Європейського Союзу, США та держав, які тяжіють до них. Це дозволило аналітикам припустити, що продовження такої політики призведе до участі В'єтнаму в реалізації ідеї США щодо формування поясу дружніх держав, які "стримують" Китай.

Не пересічна подія

До того ж не варто забувати й про одну дуже делікатну тему: після того, як Китай відмовився брати на утилізацію некондиційний пластик (а з 2021 року будь-які відходи пластику) зі США та ЄС (а Китай брав до 40% їхнього пластикового сміття), В'єтнам охоче підставив плече і став однією з держав, що надають послугу західним демократіям та демонструють відданість "зеленому порядку".

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Тому відставка в'єтнамського президента не вписується у межі "пересічної події". Тим більше, якщо теза про "порушення партійної дисципліни" стане ключовою у виправданні відставки Во Ван Тхіонга. Тоді будь-який наступний керівник повинен буде демонструвати свою "несхожість" із попередником, зокрема й у зовнішній політиці.

У будь-якому разі В'єтнам приверне до себе увагу низки європейських та американських політиків – сам процес оформлення відставки та оцінка договороспроможності наступника. Буде увага і Китаю, який точно не зацікавлений у курсі "співпраці зі США заради стримування КНР".

Буде цікаво.