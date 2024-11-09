Найгірший зимовий сценарій для українців: як можна підготуватися

За найгіршим сценарієм Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо зима буде холодна, а росіяни атакують атомні електростанції.

У розмові з 24 Каналом директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оцінив ймовірність такого сценарію та розповів, як українцям слід готуватися до зими.

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Наскільки реальний сценарій по 20 годин без світла

Видання Politico, посилаючися на кількох українських енергоекспертів, спрогнозувало, якою буде ситуація з відключеннями світла в Україні взимку. Отже, якщо сильно похолодає і росіяни завдадуть нових ударів, то світла в Україні може не бути до 20 годин на добу.

В результаті це може призвести до відсутності тепла у домівках, зупинки критично важливих підприємств та виїзду українців за кордон у пошуках прихистку.

Коли проти вас воює одна з найбільших країн у світі й вона атакує вашу інфраструктуру, то суто теоретично можуть бути будь-які сценарії,

– зазначив Харченко.

Втім, на його думку, ймовірність такого сценарію доволі низька, враховуючи роботу, яку Україна зробила з погляду покращення протиповітряного захисту енергетики, підготовки аварійних бригад тощо.

Як підготуватися до зими

Кожна зима під час війни була для українців важкою, проте цьогоріч енергетична інфраструктура зазнала руйнівних обстрілів. Тож людям треба готуватися до холодів, адже ця зима буде однією з найважчих.

Як зауважив директор Центру досліджень енергетики, мешканцям багатоповерхівок треба думати не про свою квартиру, а про будинок загалом. Насамперед встановити резервне живлення, яке допоможе працювати опаленню, водопостачанню, ліфтам тощо.

Навіть за умов роботи критичної інфраструктури, якщо у будинку немає світла й насоси не працюють, то відповідно будинок цих сервісів не отримує,

– мовив Харченко.

Як вплине на енергосистему збільшення імпорту

Україна і Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 гігавата з 1,7 гігавата, як було раніше.

Це суттєво допоможе, адже 400 мегаватів, на які збільшили ліміти імпорту, це фактично половина черги. Тобто на 50% від однієї черги менше буде обмеження споживачів, якщо відключення все ж таки будуть,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Проте з іншого боку, це не гарантує, що взимку не буде обмежень. Він додав, що збільшення імпорту не панацея, але корисна й допоміжна річ.

Як можуть допомогти партнери

Харченко відзначив, що партнери не зможуть зробити так, щоб Україна пройшла цю зиму без відключень. З погляду енергетики все, що можна було зробити – уже зроблено, або завершується зараз. Інша справа, що будуть й наступні зими.

Жодна чарівна паличка не поверне в Україну знищені й сильно пошкоджені потужності, які неможливо відновити. Треба будувати нові,

– сказав директор Центру досліджень енергетики.

Однак партнери можуть зробити механізм, який би уможливив прихід іноземних інвесторів в українську енергетику. Насамперед йдеться про страхування від політичних та військових ризиків, яке покривалося б з фондів партнерів.

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Наприклад, союзники можуть за 25 мільйонів євро купити для України газоспалювальну турбіну потужністю 50 мегаватів. А якщо ті самі 25 мільйонів спрямувати на покриття ризиків інвесторів, то відповідно інвестори зможуть інвестувати під це покриття понад 120 мільйонів євро. Тоді таких турбін стане щонайменше 4.

"Якщо європейські та американські партнери перемикнуться з ідеології "ми спробуємо купити якесь обладнання" на ідеологію "ми допоможемо своїм же інвесторам вкладатися в українську енергетику", то це принесе нам значно більше користі", – підсумував Харченко.