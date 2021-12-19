Я намагався відповісти емоціями незрячій дитині, – щемливе інтерв'ю зі Святим Миколаєм

Більшість людей асоціюють свято 19 грудня виключно з подарунами. Насправді ж діти потребують насамперед любові. Ми відшукали Святого Миколая, який вже 8 рік поспіль ділиться з дітьми щирістю та вчить любити.

Для нього найголовніше – не розчарувати малечу. Як правильно говорити з дітьми про Святого Миколая і чому варто забути про Діда Мороза – читайте у матеріалі.

Цікаво Що не варто дарувати на День святого Миколая, аби не зіпсувати атмосферу свята

"Мамо, Миколай не забуде?"

Ми завітали у "Центр опіки сиріт" УГКЦ приблизно о 12:00 – Миколай та його помічники займались останніми приготуваннями. О 12:30 у Дім милосердя вже прийдуть малозабезпечені сім'ї – потрібно встигнути усе.

Та з цим завданням впоратися "мегалюдям" не складно. Робота злагоджена, а подарунки вже давно чекають своїх власників.



Подарунки приготували заздалегідь / Фото Тані Пасічник, 24 канал



Подарунки підготували діткам різного віку / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Вже через пів години у залі – людно. Діти з захватом спостерігають за пакунками, але не заглядають у них. Навіть не торкаються, адже їх більше цікавить інше.

А Миколай точно прийде? Він не забуде?,

– питає маму хлопчик років 5-ти.

Не забуде. Він все пам'ятає і любить тебе,

– впевнено відповіла жінка.

Чекати довго не довелось. Вже через кілька хвилин у зал зайшов Святий Миколай.



Святий Миколай не змушував на себе чекати / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Торкатися, обіймати, любити

Журналісти поспілкувались зі священником УГКЦ Тарасом Михальчуком у межах нового проєкту " Інтерв'ю24 ". Він розповів своє ставлення до вакцинації і відповів, чи купувати COVID-сертифікати – гріх.

Миколай вразив діток щирістю та відкритістю. Одразу у перші ж хвилини він обійняв їх та погладив кожного по голівці. Це одне з головних його правил – ділитися з дітьми емоціями. Безумовно, вони це відчувають.

Це він! Мамо, він прийшов,

– зал наповнений дитячим сміхом і радістю.



Діти міцно обіймали Миколая / Фото 24 каналу

Вражені відкритістю і ми, адже часто образ Святого Миколая передають як неприступний та той, якого ледь торкаєшся з хвилюванням. Однак тут все по-іншому. Тут – любов.

Після зустрічі з дітками ми вирішили і самі поспілкуватись з Миколаєм, аби запитати про важливе.

"Малечі треба віддавати емоції"

Що найскладніше і найприємніше для вас під час зустрічі з дітками?

Почну з приємного. Мене дуже переповнюють емоції. Коли я розумію, що представляю образ Святого і маю не лише візуально передавати його. Діти відчувають. Потрібно їм віддавати в усмішці, в дотиках, в обіймах.

Це свято не лише про подарунок, а й про те, аби дитина подумала: "Це той Святий, якого я чекав".



Святий Миколай у "Центрі опіки сиріт" / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Про складнощі. У перші роки я пробував себе налаштовувати на це свято. Коли вже з року в рік є досвід – з'являється простота в спілкуванні з дітьми. Тому в перші роки було складно вчитися передавати цей образ Миколая.

Все формувалось не лише зі свята Миколая, а з часу, проведеного з дітьми. Я є волонтером в інтернатах, таборах і навіть час у родинному колі – це все вчить щирості у спілкуванні з дітьми.

Наступну розмову з ВІЛ-позитивною людиною, яка руйнує всі міфи про хворобу, читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24 ".

Який найщемливіший момент за ці роки з вами трапився?

Був дуже гарний момент у 2020 році. Дівчинка, якій було приблизно 12 років, підійшла до мене. Вона незряча, але дуже емоційно реагувала. Вона доторкалась до костюма, до рук. Я пробував також емоційно відповісти.

Для мене це було так чуттєво, адже я бачив, як вона розповідає віршик, а з очей течуть сльози. Відчувалось, що це справді щирість. Напевно, тому що вона ніколи не бачила, але відчуває душею це свято. Це один з таких найпам'ятніших моментів.

Загалом в інші роки були моменти, коли діти просто підбігали і обіймали. Так міцно, що якщо я до них присідаю – мене аж закидає назад (сміється – 24 канал).



Миколай: "Діти просто підбігають і обіймають" / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Як говорити з дітьми про Миколая

Дуже часто – зазвичай підлітки – роблять висновок, що Миколая не існує, адже подарунки кладуть рідні.

От саме "роблять висновок, що Миколая не існує" – це з дитячих років і закарбовується, коли у сім’ї не проговорюють тему. Не до кінця правильно розповідають про Миколая.

Тому й у дітей потім виникає думка: "Як так? Це не Миколай, це батьки?". Насправді ж Миколай жив, творив чудеса, це були не тільки подарунки, але й заступництво. Саме у цьому є свято.



Миколай щороку проводить час з дітками / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Як правильно говорити з дітьми на цю тему?

Напевно, тут не мовиться про свято Миколая, а загалом. Суспільству все більше нав'язуються різні свята, дні народження і на кожне свято, мовляв, має бути подарунок.

Я розумію, що це діти і вони хочуть цих подарунків. Однак треба казати, що Миколай – це не лише дорогий подарунок. Це любов.

Найголовніше – саме говорити з дітьми.



Кожна дитина хотіла доторкнутись до Миколая / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Чи просила малеча у вас щось незвичне?

Багато просять про здоров'я. Кого мають у родині – для того і просять. Звичайно, маленькі дітки, які ще того не розуміють, просять подарунки, машинки та інші речі. Однак старші – здоров'я.

Згадав ситуацію, яка трапилась приблизно 5 – 6 років тому біля Гарнізонного храму. Старша жіночка підійшла до мене і просила благословення. Я непосвячена особа, я не можу... Я їй просто сказав: "Підіть до храму, помоліться і попросіть у Бога".

Такі ситуації також говорять про те, що людина навіть у старшому віці шукає молитви, спокою, радості. Вона вірить.



У "Центрі опіки сиріт" щороку влаштовують свято / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Чому варто забути про Діда Мороза

Чим відрізняється Дід Мороз від Святого Миколая?

Як ми розуміємо, Дід Мороз – це просто вигаданий персонаж. Однак чомусь суспільство більше любить розваги. Дід Мороз надає їм таку можливість і на Новий рік, і на Різдво. Напевно, тому суспільству важко від цього відійти взагалі.

Це пішло з часів, коли нам інша держава (Росія – 24 канал) нав'язувала певні стереотипи.



Чим відрізняється Дід Мороз від Миколая / Інфографіка 24 каналу

Як більше популяризувати День Святого Миколая?

Треба, щоб було усвідомлення у людей загалом. Треба починати із сімей. Передавати їм не просто традицію. Не те, що свято Миколая – це подарунки в коробці чи під подушкою. Треба розповідати про Бога. Казати, що людина – у якому б стані вона не була – не одна. Є той, хто про неї турбується.

Це свято через призму Святого Чудотворця допомагає людям зустрічати Бога у тих моментах, коли вони відчувають радість, мир, спокій.

Зверніть увагу Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая

"Диво – це близькі нам люди"

Що ви відчуваєте кожного року у День Святого Миколая?

Емоції, коли я розумію, що в образі Святого Миколая, який я несу, люди частково торкаються Бога.

Коли я ввечері стаю до молитви – просто дякую Богу за той день. Нехай, можливо, когось воно і не торкнулось. Однак є багато тих, хто щось усвідомив через призму цього свята.



Миколай: "В це свято люди торкаються Бога" / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Як навчити близьких вірити в диво?

Думаю, просто бути поруч. Ми думаємо, що диво – це щось з розряду "ВАУ". Насправді це коли людина сидить поруч, переживає з тобою труднощі, радість, негаразди і добрі моменти в житті.

Коли ти розумієш, що біля тебе є така людина – усвідомлюєш, що вона і є для тебе дивом. Без людей, які є біля нас, ми б так не справлялись з життєвими моментами. Насамперед диво – це наші близькі.



"Центр опіки сиріт закликає до благодійності / Фото Тані Пасічник, 24 канал

Детальніше про ініціативу "Центру опіки сиріт"

Отець Остап Нич розповів, що наразі центр опікується приблизно 130 сім'ями. Серед них:

сім’ї Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО;

малозабезпечені сім'ї;

дитячі будинки сімейного типу.

"Дітей приблизно 300 – 400. Окрім цього, також опікуємось дітьми-сиротами з інтернатних закладів. Подарунків сформували цьогоріч приблизно 100 – зазвичай 1 подарунок на сім'ю", – зазначив отець.

Складності в організації акції у 2021 році не було, навіть попри виклики COVID-19 у світі. Буквально через 5 – 6 днів після початку акції люди розібрали усі листи діток.

У "Центрі опіки сиріт" закликали робити добрі справи милосердя весь рік, а не лише за місяць до Дня Святого Миколая. Не будьте байдужими і Ви.