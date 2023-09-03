Вдруге за тиждень: Північна Корея знову імітувала ядерну атаку

Північна Корея у суботу, 2 вересня, здійснила чергові пуски двох крилатих ракет великої дальності, імітувавши "тактичну ядерну атаку". Це відбувалося в рамках "навчань".

До слова, це вже друга імітація ядерної атаки за тиждень. Напередодні, 30 серпня, у Північній Кореї імітували "ядерний удар" по території Південної Кореї.

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Імітували удар під інспекцією диктатора

Пуски ракет відбувалися під час того, як Кім Чен Ин інспектував заводи з виробництва кораблів та боєприпасів. Вкотре у КНДР заявили, що навчання проходять як "попередження для ворогів", що країна нібито буде готова на випадок ядерної війни. Крім того, у Північній Кореї наголосили, що збираються "стримувати Вашингтон та Сеул"

Так, у КНДР запустили 2 крилаті ракети з макетами ядерних боєголовок у бік моря. Вони пролетіли 1 500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів.

Окремо державні пропагандистські ЗМІ Північної Кореї заявили, що їхній лідер відвідав машинний комплекс, який виробляє морські двигуни, а також завод боєприпасів. Це було зроблено у рамках "зміцнення військово-морських сил Пхеньяна". У повідомленні державних ЗМІ також мовиться про те, що уряд має визначити питання щодо модернізації комплексу та розвитку суднобудівної промисловості.

В ООН провели екстрене засідання через КНДР

У відповідь на ескалацію ядерної загрози з боку Північної Кореї Рада Безпеки ООН провела термінове засідання 27 серпня. Рада висловила глибоку стурбованість останньою спробою Північної Кореї запустити розвідувальний супутник за допомогою балістичної ракети.

"Ці запуски прямо підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Вони віддаляють нас від нашої спільної мети – роззброєння", – заявили в ООН.

ООН рішуче засудила ці запуски, вважаючи їх прямою загрозою для світової спільноти. Натомість Північна Корея стверджувала, що запуски їхніх ракет не порушували жодних міжнародних норм. Представник КНДР назвав запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".