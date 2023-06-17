Після контрнаступу ЗСУ риторика ядерного шантажу змінилась: чому це вигідно для Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі невтомно підтримує Владіміра Путіна у ядерних погрозах цілому світу. Однак Путін переслідує одні цілі, а Лукашенко – інші.
Переміщення ядерної зброї до Білорусі вже розпочалось, однак ядерні боєголовки ще не на території їхньої країни. Про це 24 Каналу розповів Олександр Азаров – засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL.
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Залякування Заходу для тиску
Олександр Лукашенко підігрує ядерному шантажу Владіміра Путіна. Він підживлює розмови про величезну загрозу від ядерної зброї, однак каже, що, мовляв, Білорусь і сама не хоче її використовувати.
Оскільки зараз розпочався і триває український контрнаступ, Лукашенко дещо змінив риторику.
Він погрожує Україні, Заходу, США, що не можна тиснути на Путіна, інакше він застосує ядерну зброю. І тоді постраждає увесь світ, – зазначив Олександр Азаров.
Самопроголошений президент Білорусі свідомий того, що для західних країн він є злочинцем, який захопив владу. Білоруські дипломати не можуть виїжджати за кордон та проводити міжнародні зустрічі. Відповідно він хоче мати цю ядерну зброю, для того, щоб лякати Захід і змусити їх до перемовин.
"Лукашенко всю свою історію балансував між Заходом та Росією, використовував це у власних інтересах. Якщо спілкувався із Заходом – просив чогось більшого в Росії і навпаки. Якщо більше спілкувався з Росією – міг вторгувати щось у Заходу", – зауважив Азаров.
Олександр Азаров про ядерний шантаж Білорусі: дивитись відео
Ядерні боєголовки ще не в Білорусі
Є інформація про те, що у Білорусь уже завезли ракетний комплекс стратегічного призначення з МРБ "Тополь-М" з радіусом дії 12 тисяч кілометрів. Однак самі ядерні боєголовки ще не доставлені.
Якби їх доставляли в Білорусь, то супутники їх би відстежили по радіовипроміненню. Такої інформації не було, це блеф, що ядерна зброя ще не доставлена,
– наголосив Азаров.
Для оборони ядерної зброї не потрібна велика кількість військ. Але варто зауважити, що зараз білоруська армія підкоряється спільному російсько-білоруському штабу. Тобто фактично російським генералам.
Якщо раптом Росія спостерігатиме в Білорусі дестабілізацію ситуації, як це було у 2020 році, то передбачає введення військ.
Переміщення ядерної зброї до Білорусі: що відомо
- Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що Білорусь вже почала отримувати ядерну зброю. Але він додав, що її можуть застосувати тільки у випадку безпосередньої загрози для його країни.
- Аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що ввезення тактичної ядерної зброї до Білорусі малоймовірно означатиме ескалацію. Натомість це спрямовано на закріплення військового контролю Росії над Білоруссю.
- Цю думку підтримує і військовий експерт Петро Черник. На його думку, питання переміщення ядерних боєголовок до Білорусі не має викликати особливого занепокоєння. Адже Росія фактично окупувала Білорусь.