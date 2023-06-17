После контрнаступления ВСУ риторика ядерного шантажа изменилась: почему это выгодно Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси без устали поддерживает Владимира Путина в ядерных угрозах всему миру. Однако Путин преследует одни цели, а Лукашенко – другие.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь уже началось, но ядерные боеголовки еще не находятся на территории их страны. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Азаров – основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.

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Устрашение Меры давления

Александр Лукашенко подыгрывает ядерному шантажу Владимира Путина. Он подпитывает разговоры об огромной угрозе ядерного оружия, однако говорит, что, мол, Беларусь и сама не хочет его использовать.

Поскольку сейчас началось и продолжается украинское контрнаступление, Лукашенко несколько сменил риторику.

Он угрожает Украине, Западу, США, что нельзя давить на Путина, иначе он применит ядерное оружие. И тогда пострадает весь мир, – отметил Александр Азаров.

Самопровозглашенный президент Беларуси осознает, что для западных стран он является преступником, захватившим власть. Белорусские дипломаты не могут уезжать за границу и проводить международные встречи. Соответственно он хочет иметь это ядерное оружие, для того чтобы пугать Запад и принудить их к переговорам.

"Лукашенко всю свою историю балансировал между Западом и Россией, использовал это в собственных интересах. Если общался с Западом – просил чего-то большего в России и наоборот. Если больше общался с Россией – мог сторговать что-нибудь у Запада", – заметил Азаров.

Александр Азаров о ядерном шантаже Беларуси: смотреть видео

Ядерные боеголовки еще не в Беларуси

Есть информация о том, что у Беларуси уже завезли ракетный комплекс стратегического назначения с МРБ "Тополь-М" с радиусом действия 12 тысяч километров. Однако сами ядерные боеголовки еще не доставлены.

Если бы их доставляли в Беларусь, спутники их бы отследили по радиоизлучению. Такой информации не было, это блеф, что ядерное оружие еще не доставлено,

– подчеркнул Азаров.

Для обороны ядерного оружия не требуется большое количество войск. Но следует отметить, что сейчас белорусская армия подчиняется совместному российско-белорусскому штабу. То есть фактически русским генералам.

Если вдруг Россия будет наблюдать в Беларуси дестабилизацию ситуации, как это было в 2020 году, то предполагает ввод войск.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь: что известно