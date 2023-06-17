Перемещение ядерного оружия в Беларусь уже началось, но ядерные боеголовки еще не находятся на территории их страны. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Азаров – основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.
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Устрашение Меры давления
Александр Лукашенко подыгрывает ядерному шантажу Владимира Путина. Он подпитывает разговоры об огромной угрозе ядерного оружия, однако говорит, что, мол, Беларусь и сама не хочет его использовать.
Поскольку сейчас началось и продолжается украинское контрнаступление, Лукашенко несколько сменил риторику.
Он угрожает Украине, Западу, США, что нельзя давить на Путина, иначе он применит ядерное оружие. И тогда пострадает весь мир, – отметил Александр Азаров.
Самопровозглашенный президент Беларуси осознает, что для западных стран он является преступником, захватившим власть. Белорусские дипломаты не могут уезжать за границу и проводить международные встречи. Соответственно он хочет иметь это ядерное оружие, для того чтобы пугать Запад и принудить их к переговорам.
"Лукашенко всю свою историю балансировал между Западом и Россией, использовал это в собственных интересах. Если общался с Западом – просил чего-то большего в России и наоборот. Если больше общался с Россией – мог сторговать что-нибудь у Запада", – заметил Азаров.
Александр Азаров о ядерном шантаже Беларуси: смотреть видео
Ядерные боеголовки еще не в Беларуси
Есть информация о том, что у Беларуси уже завезли ракетный комплекс стратегического назначения с МРБ "Тополь-М" с радиусом действия 12 тысяч километров. Однако сами ядерные боеголовки еще не доставлены.
Если бы их доставляли в Беларусь, спутники их бы отследили по радиоизлучению. Такой информации не было, это блеф, что ядерное оружие еще не доставлено,
– подчеркнул Азаров.
Для обороны ядерного оружия не требуется большое количество войск. Но следует отметить, что сейчас белорусская армия подчиняется совместному российско-белорусскому штабу. То есть фактически русским генералам.
Если вдруг Россия будет наблюдать в Беларуси дестабилизацию ситуации, как это было в 2020 году, то предполагает ввод войск.
Перемещение ядерного оружия в Беларусь: что известно
- Александр Лукашенко 14 июня заявил, что Белоруссия уже начала получать ядерное оружие. Но он добавил, что она может быть применена только в случае непосредственной угрозы для его страны.
- Аналитики из Института изучения войны сообщили, что ввоз тактического ядерного оружия в Беларусь будет маловероятно означать эскалацию. Это же направлено на закрепление военного контроля России над Беларусью.
- Это мнение поддерживает и военный эксперт Петр Черник. По его мнению, вопрос перемещения ядерных боеголовок в Беларусь не должен вызывать особой обеспокоенности. Россия ведь фактически оккупировала Беларусь.