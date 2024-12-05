Полковник Британії сказав, наскільки Путін близький до застосування ядерної зброї

Владімір Путін погрожує ядерною зброєю Україні та всім західним країнам, які нам допомагають. Крім цього, російський диктатор заявив, що кілька ударів його "нової" гіперзвукової міжконтинентальної ракети будуть схожі на ядерний удар.

Ядерні погрози, що лунають від Путіна, не є чимось новим. Як розповів 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, росіяни погрожують ядерною зброєю від початку війни.

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Що спровокувало різкі заяви Путіна

"У питанні ядерної зброї справді треба бути обережними, але навряд чи нас чекає "армагеддон" – ядерна атака по всьому світу. Адже це було б абсолютно проти всього, що, за словами Путіна, він намагається досягти", – зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Ймовірно, нові погрози диктатора спровокував дозвіл Україні завдавати ударів ракетами Storm Shadow та ATACMS. Фактично, це зводить нанівець тактичну ядерну зброю Путіна. Ядерна зброя Росії – це або боєголовка на ракеті "Іскандер", або скинута з реактивного літака Су-35. Обидві ці тактичні ядерні зброї мають радіус дії близько 400 миль.

Отже, щоб завдавати ударів по містах на території України, їх потрібно запускати прямо з України або дуже близько до кордону. Путін тепер знає, що йому буде неймовірно важко зі Storm Shadow та ATACMS,

– додав британський полковник.

Тож загрозу ядерного удару можна відкинути, а західні лідери не мають боятися Путіна тільки тому, що він погрожує нею атакувати.

Літаки НАТО можуть захищати Україну

Путін заявив, що 21 листопада по Україні вдарили гіперзвуковою ракетою "Орешник". Згодом у Росії додали, що випустять її знову по бункерах командування та управління в Києві та навколо самої України. Це ні що інше, як ескалація війни.

Зважаючи на масований натиск ракет, які випустили по Україні, особливо по енергетичній інфраструктурі, Заходу потрібно обдумати, як підтримати Україну в її протиповітряній обороні. Я вважаю, що літаки НАТО, зокрема з Великої Британії та Франції, мають бути залучені для підтримки у вашому повітряному просторі,

– заявив полковник Британії.

США зробили це, щоб підтримати Ізраїль під час обстрілу з боку Ірану: і британські, і американські, і французькі винищувачі збивали ракети з міжнародного повітряного простору. НАТО має серйозно розглянути можливість зробити те саме в Україні.

Наскільки Кремль близький до застосування ядерки

BBC повідомило про російського дезертира, який раніше служив у ядерних силах країни-агресорки. За його словами, ядерна зброя Росії на початку повномасштабного вторгнення перебувала у повній бойовій готовності.

Втім, варто розуміти, що стратегічні ядерні сили завжди перебувають у стані підвищеної бойової готовності. До прикладу, британський ядерний потенціал є на підводних човнах Trident, які завжди готові до стрільби. Аналогічна ситуація в США та Франції – їхні ядерні сили завжди напоготові,

– пояснив полковник Великої Британії.

Треба зазначити, що цього російського дезертира прирівнювали до командира високого рангу. Це не так, він був молодшим офіцером, охороняв базу, де зберігається ядерна зброя. Тож наявність в нього великого доступу до ядерки залишається під питанням.

"Усі, хто мають ядерну зброю, завжди перебувають на піку готовності. Якщо ваш ворог думає, що ви не вистрелите зі своєї ядерної зброї, то це вже не стримувальний фактор. Росіяни не були ближчі до використання ядерної зброї 24 лютого 2022 року, ніж, можливо, сьогодні", – підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.