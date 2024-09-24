У Росії бояться, що через два роки побачать удари по Кремлю, – Financial Times

Погрози Росії щодо використання ядерної зброї спричинили гарячі дискусії в західних столицях. Втім, аналітики вважають, що "червоні лінії" Владіміра Путіна стають все менш достовірними.

Про це пише видання Financial Times, аналізуючи дискусії щодо ударів углиб Росії. За словами одного з аналітиків, хоча Кремль не вдався до ескалації за допомогою "ядерної зброї", останнім часом він розширив масштаби своїх дій у відповідь шляхом спроб саботажу в Європі та надавши підтримку противникам Заходу, таким як КНДР.

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Чого бояться у Росії

Я не думаю, що Путін турбується про свій авторитет в очах західної громадськості,

– цитує видання професора Вищої школи економіки в Москві Дмитра Треніна.

Західні країни поступово посилюють заходи у відповідь, застосовуючи стратегію, яку аналітики називають "нарізкою салямі" або "варінням жаби".

Тим часом у Росії висловлюють занепокоєння, що, якщо ці "маленькі кроки" продовжаться, то через два роки вони можуть зіткнутися з прямими ракетними ударами по Кремлю.

За словами Олександра Габуєва, експерта Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні, у Росії є цілий арсенал засобів, щоб запобігти таким загрозам.

Це і військові дії, і ядерна загроза, яку Кремль розглядає, як остаточну страховку від поразки. До цих інструментів також належать гібридні атаки, включно з кіберопераціями, передачею зброї противникам США та саботажем.

Видання нагадує, що раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія "ділиться технологіями, які потрібні Ірану", включно з ядерними технологіями.