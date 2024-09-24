В России боятся, что через два года увидят удары по Кремлю, – Financial Times

Угрозы России по использованию ядерного оружия вызвали горячие дискуссии в западных столицах. Впрочем, аналитики считают, что "красные линии" Владимира Путина становятся все менее достоверными.

Об этом пишет издание Financial Times, анализируя дискуссии относительно ударов вглубь России. По словам одного из аналитиков, хотя Кремль не прибег к эскалации с помощью "ядерного оружия", последнее время он расширил масштабы своих ответных действий путем попыток саботажа в Европе и оказав поддержку противникам Запада, таким как КНДР.

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Чего боятся в России

Я не думаю, что Путин беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности,

– цитирует издание профессора Высшей школы экономики в Москве Дмитрия Тренина.

Западные страны постепенно ужесточают ответные меры, применяя стратегию, которую аналитики называют "нарезкой салями" или "варкой лягушки".

Тем временем в России выражают беспокойство, что, если эти "маленькие шаги" продолжатся, то через два года они могут столкнуться с прямыми ракетными ударами по Кремлю.

По словам Александра Габуева, эксперта Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, у России есть целый арсенал средств, чтобы предотвратить такие угрозы.

Это и военные действия, и ядерная угроза, которую Кремль рассматривает, как окончательную страховку от поражения. К этим инструментам также относятся гибридные атаки, включая кибероперации, передачей оружия противникам США и саботажем.

Издание напоминает, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия "делится технологиями, которые нужны Ирану", включая ядерные технологии.