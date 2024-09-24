Об этом пишет издание Financial Times, анализируя дискуссии относительно ударов вглубь России. По словам одного из аналитиков, хотя Кремль не прибег к эскалации с помощью "ядерного оружия", последнее время он расширил масштабы своих ответных действий путем попыток саботажа в Европе и оказав поддержку противникам Запада, таким как КНДР.

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Чего боятся в России

Я не думаю, что Путин беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности,

– цитирует издание профессора Высшей школы экономики в Москве Дмитрия Тренина.

Западные страны постепенно ужесточают ответные меры, применяя стратегию, которую аналитики называют "нарезкой салями" или "варкой лягушки".

Тем временем в России выражают беспокойство, что, если эти "маленькие шаги" продолжатся, то через два года они могут столкнуться с прямыми ракетными ударами по Кремлю.

По словам Александра Габуева, эксперта Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, у России есть целый арсенал средств, чтобы предотвратить такие угрозы.

Это и военные действия, и ядерная угроза, которую Кремль рассматривает, как окончательную страховку от поражения. К этим инструментам также относятся гибридные атаки, включая кибероперации, передачей оружия противникам США и саботажем.

Издание напоминает, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия "делится технологиями, которые нужны Ирану", включая ядерные технологии.