Ядерна зброя як подразник для Заходу: чи може Китай вплинути на Путіна

Зустріч Владіміра Путіна з Сі Цзіньпіном у Москві не принесла йому бажаних результатів. Тож російський диктатор знову почав брязкати ядерною зброєю.

Так, очільник Кремля, ймовірно очікував від Китаю військово-технічної допомоги, постачання серйозного озброєння, зокрема боєприпасів до артилерії або ударних дронів. Про це 24 Каналу розповіла консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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Однак Китай поки не наважується на такий ризикований крок. Крім того, у Росії немає жодних перемог на полі бою в Україні. Відтак, Путіну залишився тільки ядерний фактор, який є принциповим питанням для китайської влади.

Китай висловлює цю позицію з моменту повномасштабного вторгнення. До речі, це свідчить про те, що ми переоцінюємо вплив китайського керівництва на Росію,

– зауважила Гриценко.

Так, перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви 20 – 22 березня відбувалася дискусія щодо того, чи зможе очільник Китаю переконати Путіна вивести війська. Однак цього не сталося. Ба більше, Путін вирішив розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі як тригер та погрозу для Заходу та Європи.

"Китай, який намагається тримати Росію поруч, не випускати з фокуса своєї уваги й "тримати за одну руку", не контролює, що робить "інша рука", – констатувала консультантка.

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