Демонстрація сили: що таке Minuteman і як США відпрацювали ядерний удар у ніч виборів

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5 листопада 2024 року з авіабази Ванденберг у Каліфорнії успішно запустили ядерну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєголовок. Загалом вона оснащена кількома боєголовками, що можуть бути націлені на різні координати. Запуск був здійснений за допомогою системи Airborne Launch Control System (ALCS) через команду, віддану з літака ВМС США E-6B Mercury.

Це випробування у США називають частиною регулярних заходів, покликаних підтвердити ефективність і надійність ядерного стримування США у протистоянні загрозам XXI століття. Випробування ракети також демонструє готовність сил США бити ядерною зброєю у разі потреби. Однак Minuteman III скоро поступиться більш сучасному озброєнню. У Штатах стверджують, що запуск ракети не прив'язаний до наявних подій у світі, однак його запланували у ніч виборів президента США.

24 Канал розповідає все, що відомо про ракету Minuteman III, яка є основою ядерних сил стримування США.



Ракета Minuteman III у небі / Фото Vandenberg Space Force Base

Куди націлилася ракета

Під час випробування ракета Minuteman III подолала понад 6700 кілометрів і вразила ціль на полігоні імені Рейгана, що розташований на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах. Це є важливим етапом для дослідження й оцінки системи оборони США.

Ці випробування показують, як наші льотчики готові до виконання завдань, якщо до цього закликає президент. Авіаційний запуск підтверджує життєздатність наших міжконтинентальних балістичних ракет, що є стратегічною основою оборони країни та її союзників,

– зазначив генерал Томас Буссьєр, командувач Глобального ударного командування ВПС США.

Датчики полігону Рейгана мають високоточні метричні та сигнатурні радари, а також оптичні датчики і телеметрію, підтримують дослідження, розробки, випробування та оцінку американських оборонних і космічних програм. Для цих випробувань члени команди полігону збирають радарні, оптичні і телеметричні дані на кінцевій фазі польоту ракети, щоб оцінити продуктивність системи.

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Підготовка до запуску Minuteman III тривала кілька місяців, в ній брали участь численні державні партнери, зокрема Пентагон, міністерство енергетики США та Стратегічне командування США.

Дивіться відео запуску ракети Minuteman III:

Чому ядерну ракету запустили у ніч виборів

Незабаром влада у США перейде від обережного демократа до непередбачуваного республіканця, більш схильного до активного використання американської сили. Тож постає питання – чи ризикнуть противники США випробувати Вашингтон у найближчі тижні, пише Foreign Policy.

Можливо, Іран спробує прискорити створення ядерної бомби, поки нова адміністрація Трампа не виставить на стіл реальний військовий козир та повністю не підтримає право Ізраїлю на самозахист.

Китай може розглядати перехідний період як останній шанс для силового тиску на Тайвань, Росія – для ескалації в Україні, а Північна Корея, яка вже відправила свої війська на допомогу Росії, вдасться до провокацій проти Південної Кореї.



Запуск Minuteman III / Фото U. S. Strategic Command

Щоб дати зрозуміти противникам, що зараз не найкращий час дразнити США, Пентагон провів показову операцію в ніч виборів. Поки американці спостерігали за підрахунком голосів і обговорювали прогнози, спільна команда військових Військово-повітряних сил та ВМС запустила міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III з декількома бойовими блоками.

Запуск відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії о 23:01 за тихоокеанським часом 5 листопада, коли весь світ обговорював перспективу голосування у США.

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Цей запуск був запланований заздалегідь, але його метою стало нагадування про силу США. Як зазначив генерал Томас Буссьєр, командувач Стратегічного командування ВПС, ці випробування демонструють готовність до дій у разі наказу президента. Іншими словами, США залишають за собою можливість завдати значних збитків будь-якому потенційному агресору. Американці, можливо, були занадто зайняті виборчою лихоманкою, щоб помітити цей сигнал, але варто сподіватися, що його почули в Пекіні, Москві, Тегерані та Пхеньяні.

Як США створили ракети Minuteman

Наприкінці 1940-их років, коли США були впевнені у своїй ядерній перевазі, розвиток балістичних ракет уповільнився. Проте, в 1949 році СРСР випробував атомну бомбу, і США відповіли ще потужнішою водневою бомбою в 1952 році. У 1953 році СРСР теж протестував свою водневу бомбу, показавши, що зможе доставити її міжконтинентальною ракетою.

Американські експерти RAND та комітет "Teapot" визначили, що міжконтинентальна ракета може стати реальною зброєю проти радянської загрози. Влітку 1954 року США почали активну роботу над цією програмою під керівництвом генерала Бернарда Шрівера в новоствореному підрозділі Western Development Division (WDD) на західному узбережжі.

4 жовтня 1957 року Радянський Союз успішно запустив перший штучний супутник, "Спутник", який викликав паніку в США через побоювання, що СРСР випередив Америку в космічних технологіях. Це було не стільки досягненням супутника, скільки демонстрацією здатності радянської ракети SS-6 доставляти ядерні боєголовки на великі відстані. Після цього запуску США різко збільшили фінансування космічних досліджень, особливо програми ракети Minuteman, що призвело до прискорення розробки міжконтинентальних балістичних ракет в умовах Холодної війни.

7 січня 1954 року президент Ейзенхауер у своєму зверненні до нації заявив про необхідність захисту Америки від комуністичної загрози, підкресливши готовність США завдати масованого удару у відповідь. Ця стратегія була заснована на доктрині стримування радянської експансії, запропонованій раніше Джорджем Кеннаном. Однак практичне втілення політики стримування виявилося складним завданням. Хоча СРСР нарощував армію, США робили ставку на ядерну зброю замість традиційних сил, при цьому Ейзенхауер прагнув скоротити військові витрати для економічного зростання.

Після Другої світової війни ВПС США замовили у компанії Convair розробку балістичної ракети MX-774. Хоча фінансування проєкту було припинено, Convair продовжила роботу, що призвело до створення ракети Atlas у 1951 році. Atlas, на відміну від німецької V-2, мала легкий корпус з тонкої нержавіючої сталі, що дозволяло досягати дальності понад 5 000 миль. Проте виникали сумніви щодо її надійності. Тому у 1955 році ВПС уклали контракт із Glenn L. Martin Company для створення альтернативної ракети Titan з надійнішою конструкцією.

Американська ракетна програма зіткнулася з фінансовими труднощами у середині 1950-х. У 1956 році скоротили бюджети на ракети Atlas і Titan, а в 1957 році скорочення продовжились навіть попри загрози з боку СРСР. Але після запуску радянського "Супутника" фінансування різко збільшилось.



Проте перше покоління ракет на рідкому паливі було складним у виробництві. Полковник Едвард Голл почав дослідження твердопаливних ракет, що призвело до створення ракети Minuteman — першої стратегічної зброї, здатної до масового виробництва, яка стала важливою частиною оборони США.

До моменту тестових запусків ракети Minuteman, ВПС США вже планували її розгортання. Ще у 1955 році вони концептуально розробили "ідеальну" базу для міжконтинентальних балістичних ракет: вони мали зберігатися в підземних шахтах, бути готовими до швидкого запуску, потребувати мінімального обслуговування та бути автономними до двох тижнів.



Архівне фото ракети Minuteman / The War Zone

Пізніші ракети Titan II могли запускатися прямо з підземних шахт із повними паливними баками, але все одно потребували екіпажу для обслуговування. Minuteman стала першою ракетою, здатною до "натискання кнопки»" для моментального запуску, що суттєво підвищило оборонні можливості США.

ВПС США планували розгорнути ракету Minuteman у вигляді «ракетної ферми» на 1,500 одиниць, але вирішили обмежитися окремими базами по 150 пускових установок. Ракети розміщувалися в підземних шахтах, з'єднаних з єдиним командним центром. Першу базу побудували у 1961 році в Монтана, на базі Мальмстром, а запуск відбувся в жовтні 1962 під час Карибської кризи. Другу базу обрали в Південній Дакоті, на базі Еллсворт, яка раніше слугувала для стратегічних бомбардувальників.

Згодом ВПС США створили вдосконалену версію під назвою Minuteman II. Ця ракета мала більшу дальність, точність і потужність, перевершуючи попередника в 8 разів. Її вперше розгорнули на базі Гранд-Форкс, а згодом модернізували базу Еллсворт. У 1968 році з'явився Minuteman III з революційною бойовою частиною MIRV, здатною вражати кілька цілей одночасно. Ракети Minuteman III розгорнули на кількох базах, завершивши їх установку у 1975 році. Загалом залишилося 450 Minuteman II в арсеналі до 1990-х років.

Яка ракета замінить Minuteman III

США мають близько 400 ядерних ракет Minuteman III, розташованих у 450 підземних пускових шахтах у Вайомінгу, Монтані, Північній Дакоті, Колорадо та Небрасці. Але цим ракетам уже понад 50 років і їх термін експлуатації добігає кінця. ВПС планують замінити арсенал Minuteman III на нову ракету LGM-35A Sentinel у 2030-их роках.



Бункер та стартова шахта ядерних ракет у США / Міноборони США

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Доки нові ракети повністю не сформують новий пакет стримування, ВПС зобов'язуються підтримувати Minuteman III у належному стані. Однак поки програма Sentinel не йде легко, казав торік міністр ВПС США Френк Кендалл, та може потребувати значно більше коштів. Водночас модернізація ядерної тріади не може провалитися, додав Кендалл.

За словами міністра, виробництво ракети є складним завданням, але величезний обсяг програми Sentinel займає також будівництво, створення як комунікаційної, так і командно-адміністративної інфраструктури.

Sentinel – одна з найбільших і складних програм, які я коли-небудь бачив. Це, мабуть, найбільша річ, за яку ВПС коли-небудь бралися,

– зауважив Кендалл.



Концепція Sentinel / Northrop Grumman

У 2020 році ВПС уклали з американською компанією Northrop Grumman контракт на суму 13,3 мільярда доларів на розробку програми Sentinel, яка тоді мала назву Ground Based Strategic Deterrent, або GBSD, для заміни Minuteman III. Очікується, що загальна вартість Sentinel становить приблизно 100 мільярдів доларів. Але на ранніх етапах програми, за словами Кендалла, існує велика невизначеність щодо загальної суми витрат.

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Запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III в ніч президентських виборів у США посилає чіткий сигнал міжнародним суперникам щодо готовності Америки до оборони в умовах політичної невизначеності. Попри запевнення, що тест не пов'язаний із поточними подіями, його символізм очевидний: США демонструють свою стратегічну силу перед потенційними загрозами з боку Ірану, Китаю, Росії та Північної Кореї.

Якими б не були політичні зміни у країні та курс обраного президента, Штати не можуть втратити свою позицію в світі та поступитися авторитарним режимам. Отже ракетна програма ядерного стримування не повинна не те що зникнути, але не може дозволити собі сповільнитися.