Демонстрация силы: что такое Minuteman и как США отработали ядерный удар в ночь выборов

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5 ноября 2024 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии успешно запустили ядерную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовок. В целом она оснащена несколькими боеголовками, которые могут быть нацелены на различные координаты. Запуск был осуществлен с помощью системы Airborne Launch Control System (ALCS) через команду, отданную с самолета ВМС США E-6B Mercury.

Это испытание в США называют частью регулярных мероприятий, призванных подтвердить эффективность и надежность ядерного сдерживания США в противостоянии угрозам XXI века. Испытание ракеты также демонстрирует готовность сил США бить ядерным оружием в случае необходимости. Однако Minuteman III скоро уступит более современному вооружению. В Штатах утверждают, что запуск ракеты не привязан к имеющимся событиям в мире, однако его запланировали в ночь выборов президента США.

24 Канал рассказывает все, что известно о ракете Minuteman III, которая является основой ядерных сил сдерживания США.



Ракета Minuteman III в небе / Фото Vandenberg Space Force Base

Куда нацелилась ракета

Во время испытания ракета Minuteman III преодолела более 6700 километров и поразила цель на полигоне имени Рейгана, что расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Это является важным этапом для исследования и оценки системы обороны США.

Эти испытания показывают, как наши летчики готовы к выполнению задач, если к этому призывает президент. Авиационный запуск подтверждает жизнеспособность наших межконтинентальных баллистических ракет, что является стратегической основой обороны страны и ее союзников,

– отметил генерал Томас Буссьер, командующий Глобального ударного командования ВВС США.

Датчики полигона Рейгана имеют высокоточные метрические и сигнатурные радары, а также оптические датчики и телеметрию, поддерживают исследования, разработки, испытания и оценку американских оборонных и космических программ. Для этих испытаний члены команды полигона собирают радарные, оптические и телеметрические данные на конечной фазе полета ракеты, чтобы оценить производительность системы.

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Подготовка к запуску Minuteman III длилась несколько месяцев, в ней участвовали многочисленные государственные партнеры, в частности Пентагон, министерство энергетики США и Стратегическое командование США.

Смотрите видео запуска ракеты Minuteman III:

Почему ядерную ракету запустили в ночь выборов

Вскоре власть в США перейдет от осторожного демократа к непредсказуемому республиканцу, более склонному к активному использованию американской силы. Поэтому возникает вопрос – рискнут ли противники США испытать Вашингтон в ближайшие недели, пишет Foreign Policy.

Возможно, Иран попытается ускорить создание ядерной бомбы, пока новая администрация Трампа не выставит на стол реальный военный козырь и полностью не поддержит право Израиля на самозащиту.

Китай может рассматривать переходный период как последний шанс для силового давления на Тайвань, Россия – для эскалации в Украине, а Северная Корея, которая уже отправила свои войска на помощь России, прибегнет к провокациям против Южной Кореи.



Запуск Minuteman III / Фото U.S. Strategic Command

Чтобы дать понять противникам, что сейчас не лучшее время дразнить США, Пентагон провел показательную операцию в ночь выборов. Пока американцы наблюдали за подсчетом голосов и обсуждали прогнозы, совместная команда военных Военно-воздушных сил и ВМС запустила межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с несколькими боевыми блоками.

Запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии в 23:01 по тихоокеанскому времени 5 ноября, когда весь мир обсуждал перспективу голосования в США.

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Этот запуск был запланирован заранее, но его целью стало напоминание о силе США. Как отметил генерал Томас Буссьер, командующий Стратегическим командованием ВВС, эти испытания демонстрируют готовность к действиям в случае приказа президента. Другими словами, США оставляют за собой возможность нанести значительный ущерб любому потенциальному агрессору. Американцы, возможно, были слишком заняты избирательной лихорадкой, чтобы заметить этот сигнал, но стоит надеяться, что его услышали в Пекине, Москве, Тегеране и Пхеньяне.

Как США создали ракеты Minuteman

В конце 1940-х годов, когда США были уверены в своем ядерном превосходстве, развитие баллистических ракет замедлилось. Однако, в 1949 году СССР испытал атомную бомбу, и США ответили еще более мощной водородной бомбой в 1952 году. В 1953 году СССР тоже протестировал свою водородную бомбу, показав, что сможет доставить ее межконтинентальной ракетой.

Американские эксперты RAND и комитет "Teapot" определили, что межконтинентальная ракета может стать реальным оружием против советской угрозы. Летом 1954 года США начали активную работу над этой программой под руководством генерала Бернарда Шривера во вновь созданном подразделении Western Development Division (WDD) на западном побережье.

4 октября 1957 года Советский Союз успешно запустил первый искусственный спутник, "Спутник", который вызвал панику в США из-за опасений, что СССР опередил Америку в космических технологиях. Это было не столько достижением спутника, сколько демонстрацией способности советской ракеты SS-6 доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния. После этого запуска США резко увеличили финансирование космических исследований, особенно программы ракеты Minuteman, что привело к ускорению разработки межконтинентальных баллистических ракет в условиях Холодной войны.

7 января 1954 года президент Эйзенхауэр в своем обращении к нации заявил о необходимости защиты Америки от коммунистической угрозы, подчеркнув готовность США нанести массированный ответный удар. Эта стратегия была основана на доктрине сдерживания советской экспансии, предложенной ранее Джорджем Кеннаном. Однако практическое воплощение политики сдерживания оказалось сложной задачей. Хотя СССР наращивал армию, США делали ставку на ядерное оружие вместо традиционных сил, при этом Эйзенхауэр стремился сократить военные расходы для экономического роста.

После Второй мировой войны ВВС США заказали у компании Convair разработку баллистической ракеты MX-774. Хотя финансирование проекта было прекращено, Convair продолжила работу, что привело к созданию ракеты Atlas в 1951 году. Atlas, в отличие от немецкой V-2, имела легкий корпус из тонкой нержавеющей стали, что позволяло достигать дальности более 5 000 миль. Однако возникали сомнения относительно ее надежности. Поэтому в 1955 году ВВС заключили контракт с Glenn L. Martin Company для создания альтернативной ракеты Titan с более надежной конструкцией.

Американская ракетная программа столкнулась с финансовыми трудностями в середине 1950-х. В 1956 году сократили бюджеты на ракеты Atlas и Titan, а в 1957 году сокращения продолжились даже несмотря на угрозы со стороны СССР. Но после запуска советского "Спутника" финансирование резко увеличилось.



Однако первое поколение ракет на жидком топливе было сложным в производстве. Полковник Эдвард Холл начал исследования твердотопливных ракет, что привело к созданию ракеты Minuteman - первого стратегического оружия, способного к массовому производству, которая стала важной частью обороны США.

К моменту тестовых запусков ракеты Minuteman, ВВС США уже планировали ее развертывание. Еще в 1955 году они концептуально разработали "идеальную" базу для межконтинентальных баллистических ракет: они должны были храниться в подземных шахтах, быть готовыми к быстрому запуску, нуждаться в минимальном обслуживании и быть автономными до двух недель.



Архивное фото ракеты Minuteman / The War Zone

Поздние ракеты Titan II могли запускаться прямо из подземных шахт с полными топливными баками, но все равно нуждались в экипаже для обслуживания. Minuteman стала первой ракетой, способной к "нажатию кнопки" для моментального запуска, что существенно повысило оборонительные возможности США.

ВВС США планировали развернуть ракету Minuteman в виде "ракетной фермы" на 1,500 единиц, но решили ограничиться отдельными базами по 150 пусковых установок. Ракеты размещались в подземных шахтах, соединенных с единым командным центром. Первую базу построили в 1961 году в Монтана, на базе Мальмстром, а запуск состоялся в октябре 1962 во время Карибского кризиса. Вторую базу выбрали в Южной Дакоте, на базе Эллсворт, которая ранее служила для стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии ВВС США создали усовершенствованную версию под названием Minuteman II. Эта ракета имела большую дальность, точность и мощность, превосходя предшественника в 8 раз. Ее впервые развернули на базе Гранд-Форкс, а впоследствии модернизировали базу Эллсворт. В 1968 году появился Minuteman III с революционной боевой частью MIRV, способной поражать несколько целей одновременно. Ракеты Minuteman III развернули на нескольких базах, завершив их установку в 1975 году. Всего осталось 450 Minuteman II в арсенале до 1990-х годов.

Какая ракета заменит Minuteman III

США имеют около 400 ядерных ракет Minuteman III, расположенных в 450 подземных пусковых шахтах в Вайоминге, Монтане, Северной Дакоте, Колорадо и Небраске. Но этим ракетам уже более 50 лет и их срок эксплуатации подходит к концу. ВВС планируют заменить арсенал Minuteman III на новую ракету LGM-35A Sentinel в 2030-х годах.



Бункер и стартовая шахта ядерных ракет в США / Минобороны США

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Пока новые ракеты полностью не сформируют новый пакет сдерживания, ВВС обязуются поддерживать Minuteman III в надлежащем состоянии. Однако пока программа Sentinel не идет легко, говорил в прошлом году министр ВВС США Фрэнк Кендалл, и может потребовать значительно больше средств. В то же время модернизация ядерной триады не может провалиться, добавил Кендалл.

По словам министра, производство ракеты является сложной задачей, но огромный объем программы Sentinel занимает также строительство, создание как коммуникационной, так и командно-административной инфраструктуры.

Sentinel – одна из самых больших и сложных программ, которые я когда-либо видел. Это, пожалуй, самая большая вещь, за которую ВВС когда-либо брались,

– заметил Кендалл.



Концепция Sentinel / Northrop Grumman

В 2020 году ВВС заключили с американской компанией Northrop Grumman контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов на разработку программы Sentinel, которая тогда называлась Ground Based Strategic Deterrent, или GBSD, для замены Minuteman III. Ожидается, что общая стоимость Sentinel составляет примерно 100 миллиардов долларов. Но на ранних этапах программы, по словам Кендалла, существует большая неопределенность относительно общей суммы расходов.

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Запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III в ночь президентских выборов в США посылает четкий сигнал международным соперникам о готовности Америки к обороне в условиях политической неопределенности. Несмотря на заверения, что тест не связан с текущими событиями, его символизм очевиден: США демонстрируют свою стратегическую силу перед потенциальными угрозами со стороны Ирана, Китая, России и Северной Кореи.

Какими бы ни были политические изменения в стране и курс избранного президента, Штаты не могут потерять свою позицию в мире и уступить авторитарным режимам. Так что ракетная программа ядерного сдерживания не должна не то что исчезнуть, но не может позволить себе замедлиться.