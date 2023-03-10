У війни жіноче обличчя: як 2022 рік став переламним для сприйняття в світі українських жінок

В українському парламенті працюють 84 депутатки, в Уряді – з п'яти віцепрем'єрів три жінки. Водночас 60 тисяч українок наразі служать у Збройних силах України, 5 тисяч з них воюють на передовій.

До слова, це найвищий показник серед країн НАТО. Але ці цифри ще далекі від ідеалів гендерної рівності, передає 24 Канал.

До речі За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті

Хто відіграв важливу роль у сприйнятті українських жінок

У зустрічі "Жінки на тлі війни" взяли участь Наталія Бойко, членкиня наглядової ради "Нафтогазу", Роксолана Підласа, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, представниця фракції "Слуга народу" та Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики.

Усі учасниці зустрічі зазначають, що останній рік став переламним для сприйняття у світі українських жінок. Важливу роль у цьому питанні відіграла перша леді Олена Зеленська.

Олена Зеленська стала уособленням жіночого українського руху на міжнародній арені. Вона взяла на себе дуже нетипову роль. Нетипову не лише для себе, а й взагалі для інституту першої леді. Вона стала першою в адвокації та лобіюванні постачання зброї до України. Хоча стереотипно це чоловіча тема й перші леді такими питаннями не займаються,

– сказала Роксолана Підласа.

Інші українки, зауважила Катерина Левченко, впродовж 2022 року також активно проявили себе на різних фронтах:

"На початку війни дуже багато хто розглядав українських жінок виключно як постраждалих. Але жіночий український рух сьогодні робить все, щоб на нас дивилися, як на тих, хто активно захищає Україну. І тому українські феміністки просять закрити небо, просять надати зброю Україні, щоб настав мир. Інакшого шляху немає, бо Росія націлена на повне знищення України".

Всередині України через постійні російські атаки по енергетичних об'єктах українцям, як жінкам, так і чоловікам, довелося вчитися жити між графіками відключень світла.

"Відключення, спричинені російськими обстрілами, позбавили українських жінок переваг життя в цивілізованому суспільстві, і повернули їх до рівня проблем країн, які ООН умовно називає найменш розвинутими. Знову жінки змушені розпалювати буржуйки, шукати дрова, переносні газові горілки та інші підручні засоби, щоб забезпечити теплою їжею, водою та обігрівом своїх близьких. Це дуже негативно впливає на якість життя", – зазначила Наталія Бойко.

Але поки намагання росіян повернути українців у середньовіччя не мають значного успіху. Після чергового обстрілу, додає членкиня наглядової ради "Нафтогазу", енергетики відновлюють роботу системи. Зокрема, завдяки жінкам, які відважно ліквідовують наслідки російських обстрілів, попри холод та небезпеку.