У войны женское лицо: как 2022 стал переломным для восприятия в мире украинских женщин

В украинском парламенте работают 84 депутатки, в Правительстве – из пяти вице-премьеров три женщины. В то же время 60 тысяч украинок служат в Вооруженных силах Украины, 5 тысяч из них воюют на передовой.

К слову, это самый высокий показатель среди стран НАТО. Но эти цифры еще далеки от идеалов гендерного равенства, передает 24 Канал.

Кстати говоря За прошлый год увеличилось количество людей, говорящих на украинском в повседневной жизни

Кто сыграл важную роль в восприятии украинских женщин

Во встрече "Женщины на фоне войны" приняли участие Наталья Бойко, член Наблюдательного совета "Нафтогаза", Роксолана Подласа, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, представительница фракции "Слуга народа" и Екатерина Левченко, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики.

Все участники встречи отмечают, что последний год стал переломным для восприятия в мире украинских женщин. Важную роль в этом вопросе сыграла первая леди Елена Зеленская.

Елена Зеленская стала олицетворением женского украинского движения на международной арене. Она взяла на себя очень нетипичную роль. Нетипичную не только для себя, но и вообще для института первой леди. Она стала первой в адвокации и лоббировании поставок оружия в Украину. Хотя стереотипно это мужская тема и первые леди такими вопросами не занимаются,

– сказала Роксолана Пидласса.

Другие украинки, отметила Екатерина Левченко, на протяжении 2022 года также активно проявили себя на разных фронтах:

"В начале войны очень многие рассматривали украинских женщин исключительно как пострадавших. Но женское украинское движение сегодня делает все, чтобы на нас смотрели, как на тех, кто активно защищает Украину. И потому украинские феминистки просят закрыть небо, просят предоставить оружие Украине, чтобы настал мир. Иначего пути нет, потому что Россия нацелена на полное уничтожение Украины".

Внутри Украины из-за постоянных российских атак по энергетическим объектам украинцам, как женщинам, так и мужчинам, пришлось учиться жить между графиками отключений света.

"Отключения, вызванные российскими обстрелами, лишили украинских женщин преимуществ жизни в цивилизованном обществе, и вернули их к уровню проблем стран, которые ООН условно называет наименее развитыми. Снова женщины вынуждены разжигать буржуйки, искать дрова, переносные газовые водки и другие подручные средства, чтобы обеспечить теплой пищей, водой и обогревом своих близких. Это очень негативно влияет на качество жизни", – отметила Наталья Бойко.

Но пока попытки россиян вернуть украинцев в средневековье не имеют большого успеха. После очередного обстрела, добавляет член наблюдательного совета "Нафтогаза", энергетики возобновляют работу системы. В частности, благодаря женщинам, которые смело ликвидируют последствия российских обстрелов, несмотря на холод и опасность.