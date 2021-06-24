Як 8 років війни змінили Донбас: розповідь документаліста

За словами журналіста, який спеціалізується на роботі у зонах конфліктів, відчуття нетерпимості і прірви між двома сторонами на Донбасі за 8 років війни зросло радикально.

Про це в інтерв’ю 24 каналу сказав кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов, який висвітлював конфлікти загалом у близько 40-ка країнах світу.

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Хто такий Мстислав Чернов? Документаліст, фотограф та письменник. Розпочав міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. З 2014 року працює в The Associated Press. Фіксував події Революції Гідності, висвітлював анексію Криму, війну на Донбасі. Одним із перших задокументував наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17. Висвітлював події в Сирії, Іраку, Лівії, міграційну кризу в Європі, протести в Гонконзі, Каталонії, Франції. Загалом працював у понад 40 країнах світу. Власні спогади про війну та зібрані історії очевидців він зібрав зібрав під обкладинкою свого дебютного роману "Часи сновидінь", який презентують українською 26 червня в рамках Книжкового Арсеналу у Києві.

Війна триває

"За вісім років люди втратили своїх близьких, втратили друзів, людей вбивали і ранили. Таке пробачити дуже важко. Чим довше триває війна, тим радикальнішою вона стає", – пояснив він.

Крім того, за словами Чернова, серед українських військових на Донбасі зараз майже не залишилося людей, які бачили початок війни.

Зараз там всі ті, хто приїхав воювати нещодавно. Це не добре і не погано. Просто вони зовсім по-іншому бачать війну. Вони її бачать у стані застою. Вони її бачать як конфлікт, який нікуди не рухається. Деяких це злить, їм набридає бути "прикордонниками",

– пояснив він.

За його словами, багатьом складно зрозуміти, навіщо вони все це роблять. "Втрати є все одно. Їх багато. Складно виправдати застій і нерухомість, жертви і сенс цих жертв під час нерухомості, коли такі ж жертви могли бути при русі фронту вперед. Відчуття безглуздості втрат тисне", – наголосив Чернов.

При цьому, за словами кореспондента, у прифронтових населених пунктах найпершим впадає у вічі відчуття порожнечі і та непорушної тиші навіть під час пострілів.

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Більше про це читайте в інтерв’ю із Мстиславом Черновим, яке вийде на сайті 24 каналу незабаром.