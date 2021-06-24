Как 8 лет войны изменили Донбасс: рассказ документалиста

По словам журналиста, который специализируется на работе в зонах конфликтов, ощущение нетерпимости и пропасти между двумя сторонами на Донбассе за 8 лет войны возросло радикально.

Об этом в интервью 24 каналу сказал корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов, который освещал конфликты в целом в около 40-ка странах мира.

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Кто такой Мстислав Чернов?

Документалист, фотограф и писатель. Начал международную карьеру фотографа и видеооператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает в The Associated Press. Фиксировал события Революции Достоинства, освещал аннексию Крыма, войну на Донбассе. Одним из первых задокументировал последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17. Освещал события в Сирии, Ираке, Ливии, миграционный кризис в Европе, протесты в Гонконге, Каталонии, Франции. В целом работал в более чем 40 странах мира. Собственные воспоминания о войне и собранные истории очевидцев он собрал под обложкой своего дебютного романа "Времена сновидений", который презентует украинцам 26 июня в рамках Книжного Арсенала в Киеве.

Война продолжается

"За восемь лет люди потеряли своих близких, лишились друзей, людей убивали и ранили. Такое простить очень трудно. Чем дольше длится война, тем радикальнее она становится", – пояснил он.

Кроме того, по словам Чернова, среди украинских военных на Донбассе сейчас почти не осталось людей, которые видели начало войны.

Сейчас там все те, кто приехал воевать недавно. Это не хорошо и не плохо. Просто они совсем по-другому видят войну. Они ее видят в состоянии застоя. Они ее видят как конфликт, который никуда не двигается. Некоторых это злит, им надоедает быть "пограничниками",

– пояснил он.

По его словам, многим сложно понять, зачем они все это делают. "Потери есть все равно. Их много. Сложно оправдать застой и недвижимость, жертвы и смысл этих жертв во время недвижимости, когда такие же жертвы могли быть при движении фронта вперед. Ощущение бессмысленности потерь давит", – подчеркнул Чернов.

При этом, по словам корреспондента, в прифронтовых населенных пунктах первым бросается в глаза ощущение пустоты и нерушимой тишины даже во время выстрелов.

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Больше об этом читайте в интервью с Мстиславом Черновым, которое выйдет на сайте 24 канала в скором времени.