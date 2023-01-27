План Блінкена: NBC розповіли про те, як Байден ухвалив історичне рішення щодо танків Abrams

25 січня президент США Джо Байден оголосив про історичне рішення щодо надання Україні танків Abrams. Однак те, що цю техніку нададуть Україні, стало відомо тільки за 48 годин до заяви американського лідера.

Спершу Джо Байден був проти такого рішення. Однак президент США змінив свою позицію після того, як держсекретар Ентоні Блінкен представив план врегулювання конфлікту між Вашингтоном та європейськими союзниками, зокрема Німеччиною.

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Abrams для Leopard

План Ентоні Блінкена Джо Байден погодив під час наради 23 січня. Суть плану полягала у тому, щоб оголосити про надання танків Abrams, аби забезпечити свого роду прикриття для Німеччини, в якої була чітка позиція щодо надання Україні танків Leopard – тільки після Вашингтона. У плані, про який виданню розповіли американські чиновники на умовах анонімності є цікава деталь – на постачання танків Abrams потрібні місяці, якщо не рік, тому рішення ухвалили фактично саме для того, аби Україна отримала танки Leopard.

Деяких військових високопосадовців рішення Байдена застало зненацька. Джерела ЗМІ розповіли, що це вже вдруге за місяць відбувається подібне – вперше військові були здивовані рішенням надати Україні ЗРК Patriot. Співрозмовники зазначили, що дискусії про доцільність цього рішення точилися й після його оголошення.

Один із чиновників відзначив, що німецькі танки "мають більше сенсу", ніж американські – вони є простішими в обслуговуванні й можуть швидше прибути в Україну. Тож з цього можна зробити висновок, що рішення Байдена є демонстрацією єдності США та Європи й стимулом для Німеччини.

Реакція офіційних посадових осіб США

Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, Держдеп та Пентагон відмовилися від коментарів журналістам. Однак після публікації матеріалу високопоставлений чиновник з питань оборони заявив виданню, що позиція голови Пентагону Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі щодо танків Abrams для України не змінилася. Тобто вони досі можуть сумніватися в ефективності американських танків в Україні.

Однак водночас цей же чиновник відзначив, що і для Остіна, і для Міллі пріоритетами є можливості США щодо довгострокової підтримки України та трансатлантична єдність, тож оголосивши про надання танків союзники продемонстрували колективну єдність та можуть переконатися, чи освоять українці західні танки й зможуть ефективно використовувати їх.

До слова, Ллойд Остін висловив свої сумніви щодо доцільності надання американських танків Україні під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині 21 січня. Тоді ж партнери не дійшли згоди щодо танків. Ймовірно, що саме небажання США надавати свої танки та чітка позиція Берліна дали саме такий результат.

Однак після оголошення пакетів допомоги включно з танками від Берліна та Вашингтона, у світі утворилася танкова коаліція. США надають Україні 31 танк M1A2 Abrams. Водночас Німеччина надає 14 танків Leopard та дозволяє партнерам надавати нам свої танки. Тож Україна отримає:

14 танків від Польщі;

8 танків від Норвегії;

по 4 танки від Канади та Португалії.

В Іспанії заявили, що можуть надати 53 танки, однак не всі з них зараз справні, тож Мадрид вирішує питання щодо переобладнання. Нідерланди роздумують про покупку 18 танків, орендованих в Німеччини для надання Україні. Кількість танків, які можуть надати Фінляндія та Данія поки невідома.

Крім того, свої танки Challenger 2 надає Велика Британія. Україні відправлять 14 одиниць. Готовність надати 30 танків Т-72 висловила Словаччина.