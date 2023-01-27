План Блинкена: NBC рассказали о том, как Байден принял историческое решение по танкам Abrams

25 января президент США Джо Байден объявил об историческом решении по предоставлению Украине танков Abrams. Однако то, что эта техника будет предоставлена Украине, стало известно только за 48 часов до заявления американского лидера.

Сначала Джо Байден был против такого решения. Однако президент США изменил свою позицию после того, как госсекретарь Энтони Блинкен представил план урегулирования конфликта между Вашингтоном и европейскими союзниками, включая Германию.

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Abrams для Leopard

План Энтони Блинкена Джо Байден согласовал 23 января. Суть плана заключалась в том, чтобы объявить о предоставлении танков Abrams, чтобы обеспечить своего рода прикрытие для Германии, у которой была четкая позиция относительно предоставления Украине танков Leopard – только после Вашингтона. В плане, о котором изданию рассказали американские чиновники на условиях анонимности, есть интересная деталь – на поставки танков Abrams нужны месяцы, если не год, поэтому решение приняли фактически именно для того, чтобы Украина получила танки Leopard.

Некоторых военных чиновников решение Байдена застало врасплох. Источники СМИ рассказали, что это уже второй раз за месяц происходит подобное – впервые военные были удивлены решением предоставить Украине ЗРК Patriot. Собеседники отметили, что дискуссии о целесообразности этого решения шли и после его объявления.

Один из чиновников отметил, что немецкие танки "имеют больше смысла", чем американские – они проще в обслуживании и могут скорее прибыть в Украину. Поэтому можно сделать вывод, что решение Байдена является демонстрацией единства США и Европы и стимулом для Германии.

Реакция официальных должностных лиц США

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, Госдеп и Пентагон отказались от комментариев журналистам. Однако после публикации материала высокопоставленный чиновник по вопросам обороны заявил, что позиция главы Пентагона Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли относительно танков Abrams для Украины не изменилась. То есть, они до сих пор могут сомневаться в эффективности американских танков в Украине.

Однако, в то же время, этот же чиновник отметил, что и для Остина, и для Милли приоритетами являются возможности США относительно долгосрочной поддержки Украины и трансатлантическое единство, поэтому объявив о предоставлении танков союзники продемонстрировали коллективное единство и могут убедиться, освоят ли украинцы западные танки и смогут эффективно использовать их. .

К слову, Ллойд Остин высказал свои сомнения в целесообразности предоставления американских танков Украине во время встречи в формате "Рамштайн" в Германии 21 января. Тогда же партнеры не пришли к согласию относительно танков. Вероятно, именно нежелание США предоставлять свои танки и четкая позиция Берлина дали именно такой результат.

Однако после объявления пакетов помощи, включая танки от Берлина и Вашингтона, в мире образовалась танковая коалиция. США предоставляют Украине 31 танк M1A2 Abrams. В то же время, Германия предоставляет 14 танков Leopard и позволяет партнерам предоставлять нам свои танки. Украина получит:

14 танков от Польши;

8 танков от Норвегии;

по 4 танка от Канады и Португалии.

В Испании заявили, что могут предоставить 53 танка, однако не все из них сейчас исправны, поэтому Мадрид решает вопрос о переоборудовании. Нидерланды размышляют о покупке 18 танков, арендованных у Германии для предоставления Украине. Количество танков, которые могут предоставить Финляндия и Дания, пока неизвестно.

Кроме того, свои танки Challenger 2 предоставляет Великобритания. Украине отправят 14 единиц. Готовность предоставить 30 танков Т-72 выразила Словакия.