Гроші на смертях людей: колишня дружина Путіна озолотилася на війні

Колишня дружина російського президента Владіміра Путіна – Людмила Очеретна – озолотилася на війні в Україні. Організація мікрокредитів CarMoney, яка належить їй, від початку повномасштабного вторгнення втричі збільшила прибуток.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чи може до цього "бізнесу" бути причетним Путін. До слова, усі "зароблені" гроші бізнесвумен вкладає у хороше життя на Заході.

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Совість та мораль відсутні

Ексдружина Путіна є бенефіціаром мікрофінансової організації CarMoney. Від 24 лютого 2022 року й до сьогодні її компанія "заробила" понад мільярд чистого прибутку.

Ресурс, який проводив розслідування, навіть навів приклад для порівняння: 2021 року прибуток компанії становив 242 мільйонів рублів, 2022 року – 391 мільйон рублів, а за підсумками 2023 року ці цифри становили понад 647 мільйонів рублів.

Можливо, напряму диктатор непричетний. Він дав Людмилі шматок і приказав нікому не чіпати її та всіляко допомагати. Мовляв, це моя колишня дружина, я прошу дати їй можливість безтурботно жити,

– мовив Гудков.

Поплічники очільника Кремля слухняно виконують цю команду. Те, що колишня дружина президента Росії робить гроші на крові та смертях людей, цілком очевидний факт. Для Путіна та його оточення характерна повна безпринциповість, абсолютна безпардонність, відсутність совісті та моралі.

До слова, бізнес Очеретної почав приносити прибуток тільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через погіршення економічної ситуації у країни-агресора багато росіян стали ще частіше брати кредити. Іноді ставки на гасіння кредиту б'ють усі рекорди, за деякі доводиться віддавати до 300% річних.

Згідно з офіційними даними, компанія CarMoney видає кредити під заставу у 150 – 360% річних. У 2022 році росіяни взяли кредитів на 6,8 мільярда рублів, а у 2023 році – на суму понад 8 мільярдів рублів.

Як Путін купує прихильність "еліт"

Російський президент створює нову ще більш прокремлівську та націоналістичну "еліту". Зараз Путін активно роздає конфісковані біля Росії підприємства прокремлівським бізнесменам.

Розвідка Британії повідомила, що від лютого 2022 року країна-агресор взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько 11,5 мільярдів доларів. У пріоритеті компанії, які належать іноземцям, зокрема росіянам, які живуть за кордоном.

Ймовірно, деприватизація пов'язана із закликом Путіна у своєму зверненні до росіян у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, що зародилася внаслідок війни проти України.