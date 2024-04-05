Деньги на смертях людей: бывшая жена Путина озолотилась на войне

Бывшая жена российского президента Владимира Путина – Людмила Очеретная – озолотилась на войне в Украине. Принадлежащая ей организация микрокредитов CarMoney с начала полномасштабного вторжения втрое увеличила прибыль.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, может ли к этому "бизнесу" быть причастен Путин. К слову, все "заработанные" деньги бизнесвумен вкладывает в хорошую жизнь на Западе.

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Совесть и мораль отсутствуют

Экс-жена Путина является бенефициаром микрофинансовой организации CarMoney. С 24 февраля 2022 года и до сих пор ее компания "заработала" более миллиарда чистой прибыли.

Ресурс, который проводил расследование, даже привел пример для сравнения: 2021 года прибыль компании составила 242 миллионов рублей, 2022 года – 391 миллион рублей, а по итогам 2023 года эти цифры составили более 647 миллионов рублей.

Возможно, напрямую диктатор непричастен. Он дал Людмиле кусок и приказал никому не трогать ее и всячески помогать. Мол, это моя бывшая жена, я прошу дать ей возможность беззаботно жить,

– сказал Гудков.

Приспешники главы Кремля послушно выполняют эту команду. То, что бывшая жена президента России делает деньги на крови и смертях людей, вполне очевидный факт. Для Путина и его окружения характерна полная беспринципность, абсолютная беспардонность, отсутствие совести и морали.

К слову, бизнес Очеретной начал приносить прибыль только после полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за ухудшения экономической ситуации у страны-агрессора многие россияне стали еще чаще брать кредиты. Иногда ставки на гашение кредита бьют все рекорды, за некоторые приходится отдавать до 300% годовых.

Согласно официальным данным, компания CarMoney выдает кредиты под залог в 150 – 360% годовых. В 2022 году россияне взяли кредитов на 6,8 миллиарда рублей, а в 2023 году – на сумму более 8 миллиардов рублей.

Как Путин покупает благосклонность "элит"

Российский президент создает новую еще более прокремлевскую и националистическую "элиту". Сейчас Путин активно раздает конфискованные у России предприятия прокремлевским бизнесменам.

Разведка Великобритании сообщила, что с февраля 2022 года страна-агрессор взяла под государственный контроль около 180 компаний на сумму около 11,5 миллиарда долларов. В приоритете компании, принадлежащих иностранцам, в частности россиянам, которые живут за рубежом.

Вероятно, деприватизация связана с призывом Путина в своем обращении к россиянам в феврале 2024 года создать новую националистическую элиту, зародившуюся в результате войны против Украины.