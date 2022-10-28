Експорт металобрухту в ЄС став схемою уникнення сплати мита до бюджету України, – ЗМІ

Українські експортери металобрухту, які відвантажують сировину до країн Євросоюзу, не прагнуть забезпечити місцевих сталевиробників, а уникнути сплати експортного мита у розмірі 180 євро за тонну. Наразі вони вибудовують схеми реекспорту українського брухту до інших країн через територію ЄС.

За даними ЗМІ, у вересні 2022 року експорт українського брухту до Євросоюзу досяг 4,854 тисячі тонн, що у кілька разів вище за показник серпня – 1,203 тисячі тонн.

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Прагнення експортерів постачати сировину до ЄС зрозуміло: завдяки Угоді про асоціацію з Україною ці партії не обкладаються експортним митом 180 євро за тонну, що різко покращує маржу трейдерів,

– пишуть журналісти.

Щоб не платити це мито, експортер брухту має отримувати на митниці так званий сертифікат Євро-1, який доводив би українське походження сировини.

Але вітчизняна ломозаготівля – абсолютно непрозора, тіньова галузь, що дозволяло податковій виставляти як металургам, так і металобрухтарям багатомільярдні штрафи, а угоди із брухтом називати фіктивними.

– йдеться у статті.

Експортерам все ж вдалося без жодних проблем довести українське походження брухту, але лише на двох митницях – у Луцьку та Рівному. При цьому митники "заплющують очі" на ту обставину, що за однією з умов видачі сертифіката Євро-1, металобрухт має поставлятися споживачам-метзаводам до ЄС, а не трейдерам-перекупникам, як це відбувається в реальності.

"Апостроф" вказує, що експортом металобрухту займаються 3 українські структури. Наприклад, ПрАТ "Керамет" відвантажує польську компанію Keramet Polska Sp.zo.o., яка явно є сестринською структурою. Другий український експортер – ТОВ "Міртен", що входить до "КВВ груп", серед покупців немає жодного реального споживача. Найбільших обсягів – понад 3 тисячі тонн – досягнула структура Polcopper sp. zo. o., одна з адрес якої – в морському порту Гданська. Крім цього, "Міртен", не соромлячись, відправив один автомобіль з 22 тоннами брухту в порт Каунаса (Литва), де покупцем виступив SB Terminal.

Але найбільше "відзначилося" ТОВ "Альянсметпром", що входить до групи "Євро Фінанс Лтд", яке поставило до Словаччини, місцевому трейдеру KMGroup spol. s r.o., металобрухт, придбаний раніше на тендері "Укрзалізниці".

Що примітно: на митниці компанія задекларувала ціну 200 доларів за тонну або 7300 гривень за тонну, тоді як у контрактах з "Укрзалізницею" зазначено фактичну вартість 7 500 – 8 300 гривень за тонну,

– вказують журналісти.

"Аналіз постачання експортерів металобрухту дає привід вважати, що вони розробили схему з реекспорту металобрухту з України через країни Євросоюзу до інших держав без сплати мита 180 євро за тонну до бюджету країни, що воює. Виходить, що, уникнувши сплати експортного мита, лише у вересні 3 структури "Керамет", "Міртен" та "Альянсметпром" могли завдати Україні збитків у розмірі 874 тисяч доларів", – констатує видання.

При цьому якщо підрахувати втрати за 2 місяці, то вони вже перевищили 1 мільйон доларів.