Як повідомив Тарас Мельничук, державний службовець та правник, у своєму телеграм-каналі, що Кабмін України зареєстрував законопроєкт про митний тариф України.

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Відтак, в його основу буде покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовану на основі сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року.

Що проєкт має на меті

Насамперед це приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування. А також:

адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації,

стандартизацію зовнішньоторговельної документації,

усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів,

прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Важливо! Проєктом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Як бути експортерам та імпортерам: експерт пояснює

Як розповів 24 каналу Андрій Саварець, експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, нова редакція Митного тарифу жодним чином не зачепить експортерів/імпортерів. Тариф навіть податків не стосується. Усі ставки мита залишаться такими ж.

Андрій Саварець Експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна На скільки я розумію, у 2019 році Україна адаптувала митний тариф під вимоги міжнародного стандарту Гармонізованої системи 2017 року. Тепер, європейські країни на стадії використання Гармонізованої системи 2022 року. Власне через це Україна також переходить на цю систему. Тепер буде змінено багато товарних кодів – близько 350. Деякими товарами ми вже не торгуємо, тому їх забирають з опису й кодування. Деякі товари, навпаки, вводяться.

Враховуючи, що з 1 жовтня в Україні запрацює Електронна транзитна система для функціонування режиму спільного транзиту (NCTS) на локальному рівні, і якщо код товару не співпадатиме з європейським, виникатимуть проблеми.

Експерт наводить приклад: скажімо, товар відправляється з Німеччини в Україну і має один код, а вже в Україні без вимог нової редакції Митного тарифу він кодуватиметься по-іншому. Тому NCTS передбачає одну декларацію на весь шлях руху товару. Коди товарів співпадатимуть, щоб це відображалося й у статистиці, й податки нараховувались правильно.

За словами співрозмовника, цей законопроєкт сприятиме інтеграції України.

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Податки в Україні 2022

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, розповідає 24 каналу, що ставки податків не будуть змінюватися. Єдине, що можливо скасують окремі пільги.

Є міжнародні експерти, які говорять про необхідність підняття податків, а також позиція з приводу ставки "10 – 10 – 10". Експерт вважає, що ці варіанти абсолютно неприйнятні та шкідливі.

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