Как сообщил Тарас Мельничук, государственный служащий и юрист, в своем телеграм-канале, что Кабмин Украины зарегистрировал законопроект о таможенном тарифе Украины.

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Следовательно, в его основу будет положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, построенная на основе седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза 2022 года.

Что проект имеет целью

Прежде всего, это приведение товарной номенклатуры Украины в соответствие с требованиями к современной седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования. А также:

адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации,

стандартизацию внешнеторговой документации,

устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров,

ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при совершении внешнеторговых сделок.

Важно! Проект нового Таможенного тарифа Украины не предусматривает изменение ставок ввозной пошлины на товары, а только изменение классификации отдельных товаров.

Как быть экспортерам и импортерам: эксперт объясняет

Как рассказал 24 каналу Андрей Саварец, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина, новая редакция Таможенного тарифа никоим образом не коснется экспортеров/импортеров. Тариф даже налогов не касается. Все ставки пошлины останутся такими же .

Андрей Саварец Эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Как я понимаю, в 2019 году Украина адаптировала таможенный тариф под требования международного стандарта Гармонизированной системы 2017 года. Теперь европейские страны на стадии использования Гармонизированной системы 2022 года. Именно поэтому Украина также переходит на эту систему. Теперь будет изменено много товарных кодов – около 350. Некоторые товары мы уже не торгуем, поэтому их забирают из описания и кодирования. Некоторые товары, напротив, вводятся.

Учитывая, что с 1 октября в Украине заработает Электронная транзитная система для функционирования режима совместного транзита (NCTS) на локальном уровне, и если код товара не будет совпадать с европейским, возникнут проблемы.

Эксперт приводит пример: скажем, товар отправляется из Германии в Украину и имеет один код, а уже в Украине без требований новой редакции Таможенного тарифа он будет кодироваться по-другому. Поэтому NCTS предусматривает одну декларацию на весь путь товародвижения. Коды товаров будут совпадать, чтобы это отражалось и в статистике и налоги начислялись правильно.

По словам собеседника, этот законопроект будет способствовать интеграции Украины.

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Налоги в Украине 2022

Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, рассказывает 24 каналу, что ставки налогов не будут меняться. Единственное, что, возможно, отменят отдельные льготы.

Есть международные эксперты, которые говорят о необходимости поднятия налогов, а также позиция по поводу ставки "10-10-10". Эксперт считает, что эти варианты совершенно неприемлемы и вредны.

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