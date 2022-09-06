Как рассказал 24 каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, в августе произошли положительные изменения в динамике торгового баланса.

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Что изменилось в августе

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Импорт по итогам августа упал на 2,3%, а экспорт вырос более чем на 20%, а это 0,5 миллиарда долларов. То есть баланс экспорта и импорта постепенно выравнивается, а это один из главных факторов, влияющих на валютный рынок.

Следовательно, по данным эксперта:

в августе 2022 года украинский экспорт вырос на 25% – среди лидеров подсолнечное масло и кукуруза. Морской путь оказал существенное влияние на динамику экспорта.

в денежном эквиваленте экспортеры получили 3,36 миллиарда долларов, что на 411 миллионов долларов больше, чем в июле.

импорт товаров в августе сократился на 2.3% до 4,41 миллиарда долларов.

Как это повлияет на стабильность гривны

По словам Олега Гетмана, если раньше разница между экспортом и импортом была –1,5 миллиарда долларов, то есть импорта было значительно больше, то на сегодняшний день, благодаря разблокированию морского пути, у нас баланс сократился до –1 миллиарда.

Он продолжает сокращаться. Если такой тренд и дальше сохранится, то через несколько месяцев, мы выйдем на нулевой баланс. То есть экспорт будет почти равен импорту, и это все основания для того, чтобы гривна оставалась стабильной.

– подчеркивает экономист.

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Курс гривны осенью

Напомним, по информации, которую НБУ предоставил 24 канала, по состоянию на 1 сентября в Украине напечатано 285 миллиардов гривен.

Эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, считает, что наличный курс гривны стабилизирован и в сентябре может остаться на уровне 40 – 41 гривна, об этом свидетельствуют происходящие сейчас процессы. Официальный курс НБУ останется на уровне 36,57 грн.

Эксперты считают, что курс гривны с большой вероятностью может продлить нисходящую динамику до конца года. Однако все не так однозначно. Существует как минимум три возможных сценария развития ситуации.

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