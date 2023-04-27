Чи скресла крига і чого чекати далі: що китайські ЗМІ пишуть про розмову Зеленського та Сі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін марить про створення репутації світового миротворця. Після "примирення" одвічних ворогів Ірану та Саудівської Аравії, Сі хоче взятися за Україну. Розмова з Володимиром Зеленським лише це підтверджує. Та які підводні китайські камені тут заховані?

Важливий уже сам факт такої довгоочікуваної розмови, про яку ймовірно домовлявся ще Макрон у Пекіні. Західні ЗМІ вже висловили всі можливі й неможливі припущення про результати дзвінка. Натомість 24 Канал проаналізував, як у Китаї сприймають розмову Сі та Зеленського і що пишуть про майбутнє "мирних переговорів" тамтешні ЗМІ.

До теми Що означають заяви Сі в розмові з Зеленським: аналіз ISW

Що про розмову написали підконтрольні Комуністичній партії китайські ЗМІ

Варто відразу зазначити, що попри неймовірну заангажованість, навіть у газетах, що підконтрольних партії, помітне відверте потеплішання (приховане чи щире) в риториці щодо війни в Україні. Ні, війну там іще досі не називають війною – не інакше як "українською кризою". У своїх заявах Китай принципово називає війну в Україні саме "конфліктом". Та, схоже, наразі наративи дещо змінюються, бо так вигідно Китаю. Китайські ЗМІ рясніють похвальними одами Сі Цзіньпіну за те, як той "взяв ситуацію під свій контроль".

Важливо! Г. Україна знову стала "стратегічним партнером", а Зеленський - президентом, "який завжди приділяв пильну увагу" двостороннім відносинам. Китайська державна телерадіокомпанія CCTV – найвпливовіша медікомпанія в Китаї, від самого початку пропагувала кремлівський наратив про війну.Зараз же, Сі, фактично, вперше подякував Україні за допомогу в евакуації китайських громадян у перші дні війни. Це сильно відрізняється від того, як китайські ЗМІ ставилися до України та президента Зеленського на початку війни.Зеленський та Сі / обкладинка NEWSWEEK

Вочевидь це пов'язано, серед іншого, й з дипломатичним провалом китайського посла у Франції, який своїми заявами зруйнував образ Китаю та особисто Сі, який марить ореолом "миротворця".

У легендарній вже китайській пропагандистській газеті "Женьмін Жибао" наполягають, що діалог та переговори є єдиним виходом із ситуації, а в ядерній війні ніхто не виграє. Ці меседжі вже всім знайомі, як на Заході, так і в Україні. Та з'явилося й дещо інше.

Між рядків можна трактувати позицію Пекіна наступним чином – у Китаї наполягають, що не вони створювали "українську кризу" і не вони є стороною цієї кризи. Про це Сі сказав Зеленському, додавши, що як постійний член Ради Безпеки ООН і велика країна, Китай не сидітиме склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію в особистих цілях.

Очевидно, що Сі тут добряче лукавить, адже саме роль "миротворця" зараз вбачається йому, як амбітна ціль. Звісно ж, щоб подражнити США, а також щоб показати силу країнам-сателітам із так званого "Глобального Півдня".

Китай приділив особливу увагу щодо візиту спецпредставника у справах Євразії до України Лі Хуея "для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи", заявили в МЗС Китаю.

Кого Китай відправляє до України Лі Хуей – досвідчений та хитрий дипломат, який протягом десяти років він обіймав посаду посла в Росії – з 2009 по 2019 рік. Це звісно може накладати певний шлейф на обрання саме такої кандидатури для України. Водночас у 2019 році Путін навіть вручав дипломату "орден дружби". Коли Лі Хуей був помічником міністра закордонних справ Китаю ще в 2006 році, то отримав також офіційну подяку від Путіна за великий внесок у розвиток співпраці. У китайському МЗС не уточнили, коли саме Лі Хуей вирушить у поїздку та які держави відвідає, окрім України.



Лі Хуей – досвідчений та хитрий дипломат, який протягом десяти років він обіймав посаду посла в Росії – з 2009 по 2019 рік. Це звісно може накладати певний шлейф на обрання саме такої кандидатури для України. Водночас у 2019 році Путін навіть вручав дипломату "орден дружби". Коли Лі Хуей був помічником міністра закордонних справ Китаю ще в 2006 році, то отримав також офіційну подяку від Путіна за великий внесок у розвиток співпраці. У китайському МЗС не уточнили, коли саме Лі Хуей вирушить у поїздку та які держави відвідає, окрім України. Путін вручає "орден дружби" експослу Китаю в Росії Лі Хуею в Кремлі, 23 травня 2019 року / фото Сіньхуа

Сі забирає в Путіна "ядерну палицю" і створює точки дотику в "мирному плані"

Звісно, що стосується так званого "мирного плану" Китай від нього аж ніяк не відмовляється. Ба більше, у Зеленського після розмови з Сі, заявили, що є певні точки дотику, від яких Україна та Китай можуть відштовхуватися. І це насправді доволі вагомий результат розмови.

Водночас, що важливо, погляди України та Китаю збігаються у питанні невикористання ядерної зброї та її нерозповсюдженню. Схоже, старший брат Росії нарешті поставив крапку в цьому питанні і відібрав у Путіна "ядерну палицю". Також Пекін погодився, що не можна брати в заручники ядерні об'єкти.

Що сподобалося китайцям

Востаннє Сі розмовляв із Зеленським у січні 2022 року, менш ніж за два місяці до вторгнення Путіна в Україну. Вони привітали один одного з 30-річчям дипломатичних зв'язків між двома країнами, відзначивши "поглиблення політичної взаємної довіри" та "міцний і стабільний" розвиток. А через два місяці Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в тому числі, захопивши Чорнобильську АЕС. Чи знав про це Сі?

У газеті задоволено відзначають, що Зеленський привітав Сі з переобранням, високо оцінив значні досягнення Китаю та висловив упевненість, що під його керівництвом Китай успішно долатиме різноманітні виклики та продовжуватиме рухатися вперед. Звісно, нехай це пропагандистська риторика, але треба розуміти, що й вона насправді доволі нова для китайських ЗМІ.

Також очевидно китайцям сподобалося, що Україна "віддана політиці "одного Китаю", а сам Пекін має значний вплив на міжнародній арені.

Сі відзначив, що двосторонні відносини пройшли через 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства. Він також сказав, що цінує неодноразове схвалення президентом Зеленським акценту на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року.

Для України найважливішим пунктом заяви Сі є те, що "взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності – є політичною основою двосторонніх відносин". Він закликав Україну зосередитися на майбутньому в двосторонніх відносинах.

Чи означає це, що в Китаї погодилися з позицією України – ймовірно, що ні. Але це важливий меседж, зокрема, й Росії – Китай намагається прислухатися до Києва, а про жодні "територіальні поступки" наразі мови бути не може.



Розмова Зеленського та Сі в обкладинці The Economist

"Східна мудрість" замість західного підходу?

Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу наголосив, що сам факт розмови шокував Росію . Там не очікували настільки об'ємного діалогу.Україна чітко дала знати, що про жодні територіальні компроміси не може бути й мови. Крім того, цей дзвінок відбувся на тлі невдалого наступу окупантів, а також напередодні контрнаступу ЗСУ. За словами Подоляка, це підкреслює, що Росії, як суб’єкта глобальної політики, фактично не існує, а існує Китай, який хоче для себе зайняти певні політичні позиції в глобальному розподілі.

Натомість інше державне видання Global Times у своїй редакційній колонці вихваляє Сі, як амбітного миротворця. Але це й не дивно, адже саме до цього й прагне лідер Китаю. Там навіть апелюють до східної мудрості, як альтернативи західному підходу.

Китай пропонує інший шлях, сповнений східної мудрості. Він розглядає "українську кризу", як складне і важке питання для розплутування павутиння, але не всі вузли є мертвими. Можна повільно розплутувати вузли, один за одним, і врешті-решт досягти всеосяжного "виходу",

– наголошують у виданні.

Китайці наполягають, що саме такий розважливий підхід є "найкращим рішенням, хоча люди й можуть його зараз і не спримати". Редактори навіть кажуть, що й Білому домі буцімто прислухаються до думки Пекіна щодо цього питання, адже Китай може бути ефективним посередником, бо спілкується з усіма сторонами.

Звісно, таким чином, пропаганда хоче ввести в оману та змістити акценти з того, хто насправді є агресором і скільки життів Росія забрала своєю геноцидною війною. Китай заявляє про вікно можливостей для просування політичного вирішення української кризи. Очевидно, Сі хоче створити іллюзію того, що нібито світ "прокинувся" і нарешті хоче владнати війну мирним шляхом. Там також відверто ображаються, що "західна громадська думка вилила на Китай багато бруду, навіть створювала чутки, намагаючись затягнути Китай на дно".

Водночас гонконгзьке видання South China Morning Post, що заблоковане в Китаї, видає свою спотворену точку зору на результати розмови Сі та Зеленського. Автори висувають доволі дивний та контраверсійний, якщо не ворожий, погляд на те, як може завершитися війна.

У дусі роспропаганди там зазначають, що Україна нібито має оголосити себе нейтральною державою і демілітаризуватися, а Росію потрібно змусити фінансувати відбудову окупованих територій за рахунок активів, заморожених західними країнами. Водночас автори визнають, що українці вже довели всьому світові, що із західною підтримкою вони є грізним супротивником, з надією на перемогу.

Видання також зазначає, що Україна, ймовірно, справедливо очікує, що західні країни оплачуватимуть рахунки не лише під час війни, а й за відновлення після того, як закінчаться бойові дії. Однак західна допомога, як кажуть автори, вже не відповідає потребам України, а економіка країн, які її надають, погіршується.

Китай показово хоче залучити більше держав до врегулювання війни

Найбільше інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" опублікувало власний коментар із закликом до великих держав співпрацювати з Китаєм для політичного врегулювання "кризи" в Україні.

Там теж присутня мантра про те, що телефонна розмова стала ще однією ілюстрацією "готовності Китаю виступити посередником, а також про "відповідальну роль, яку Китай відіграє у просуванні миру і стабільності у світі".

Водночас, автори пишуть, що зобов'язання Китаю допомогти досягти політичного врегулювання української кризи нагадує гучне зближення між Саудівською Аравією та Іраном. Хоча й визнають, що переконати Росію та Україну сісти за стіл переговорів набагато складніше завдання.

Ті, хто відмовляється підтримувати мир і підливає масла у вогонь, перебувають у полоні блокового протистояння або дбають лише про егоїстичну вигоду від трагедії, – заявили в "Сіньхуа".

Там також згадують і Володимира Зеленського в доволі нейтральному, а то й у позитивному ключі, вже не як "маріонетку США та Заходу". Як це полюбляли робити протягом усього періоду війни.



Клубок митань, який доведеться розплутувати обом лідерам / обкладинка Nadya Yeh for The China Project

Так чи інакше, мирні ініціативи Китаю звучать надто розпливчасто для України і не містять, принаймні поки, якогось конкретного шляху виходу з війни. Очевидно, що це може використати й Путін для просування такого перемир'я, внаслідок якого російські війська збережуть контроль над окупованими територіями.

Водночас аналіз китайських ЗМІ, а також зміна риторики Сі, схоже, свідчить про те, що той нарешті готовий взаємодіяти з Україною. Однак, між нашою та їхньою позицію існують все ще величезні розбіжності щодо того, як завершити цю війну. У Пекіні хочуть мирних переговорів і політичного компромісу, а українці бажають лише військової перемоги над Кремлем.