Як і коли жінкам ставати на військовий облік: які документи потрібні

Міноборони пояснило процедуру, як жінкам ставати на військовий облік. Процес схожий до того, як на службу беруть чоловіків, але відрізняється тим, що жінок кликатимуть не всіх.

До армії призиватимуть лише жінок із певних професій. Про це заявив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко.

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Які документи потрібні

Протягом 2022 року жінка пише заяву до місцевого військкомату.

Окрім цього, пакет документів складає:

копії і оригінали паспорту;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про одруження;

свідоцтво про народження дітей;

документ про закінчення навчання;

довідки з роботи.

​Якою буде процедура

Військкомат вивчає документи. Фахівці вивчають, чи входить довідка з місця роботи до переліку "військовозобов'язаних" жіночих професій.

Тоді комісія вирішує, чи ставити жінку на військовий облік, і направляє її на медкомісію за місцем проживання.

Чиновник запевняє, що на облік братимуть не всіх. Адже професія не є визначним критерієм. Будуть зважати ще на вік та стан здоров'я.

Чому жінок братимуть до армії

17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних. Міноборони затвердило цей перелік наказом ще від 11 жовтня 2021 року. Він охоплює сотні спеціальностей та професій.​

Стати на військовий облік буде обов'язково для: журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, медиків та ветеринарок, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного типу.

У Міноборони запевняли, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, які не стануть на військовий облік. Їхнім роботодавцям наразі теж нічого не загрожує.

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У Міноборони наголосили, що вже минуло 6 хвиль мобілізацій, за яких призвали 200 тисяч людей. Жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.