За словами Залужного, необхідно було створити документ, який дав би змогу військовим бачити, яких жінок можна долучити до захисту держави. В указі мовиться про представниць понад 100 професій.

Зауважте Військовий облік для жінок: що зміниться для українок

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що все буде добре.

Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово,

– заявив Залужний.

Військовий облік для жінок: що змінилося

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Нові норми набули чинності у грудні 2021 року.

У переліку опинилися медійниці та комунікаційниці усіх категорій. Зокрема, мовиться про журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, працівниць медичної сфери, аналітикинь, фінансисток, науковиць та менеджерок різного профілю.

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