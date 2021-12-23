По словам Залужного, необходимо было создать документ, который позволил бы военным видеть, каких женщин можно приобщить к защите государства. В указе говорится о представительницах более 100 профессий.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что все будет хорошо.

Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы это будем делать планово, постепенно,

– заявил Залужный.

Воинский учет для женщин: что изменилось

Минобороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. Новые нормы вступили в силу в декабре 2021 года.

В перечне оказались женщины-медийщики и коммуникационщики всех категорий. В частности, говорится про женщин журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, работников медицинской сферы, аналитиков, финансистов, ученых и менеджеров разного профиля.

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