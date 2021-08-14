Кримські "заробітки": як Медведчук допомагав окупантам красти український газ

Слідчі розкрили подробиці справи обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука та віднайшли кримський слід у цій історії. За сприяння Кремля він отримав газове родовище "Глибока" неподалік Криму.

У 2021 році Рада національної безпеки та оборони наклала на Медведчука санкції. У травні Венедіктова повідомила про підозру у держзраді та розкраданні національних ресурсів. Перспективи видобутку родовища "Глибока" складають 38 мільярдів гривень.

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Медведчук передав окупантам всю матеріальну та документальну базу цього родовища у 2015 році. До окупації Криму розробкою "Глибокої" займалася компанія "Нові Проєкти". Після окупації – з'явилося підприємство-клон "Новые проекты", яке продовжило працювати над родовищем.

ФСБ охороняє українські вежі

Загалом Росія захопила 9 чинних газових родовищ. 1 підземне газосховище й 31 плавзасіб. Усі ці об'єкти охороняють озброєні люди. Українська розвідка зазначає, що це російські службовці ФСБ та Чорноморського флоту.

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На кожній з установок цілодобово чергують від 5 до 12 бійців. Деяких з них навіть ідентифікували. Вони також обслуговують радіоелектронне обладнання, щоб проводити розвідку.

Частина грошей – на фінансування ОПЗЖ

Газова борова вежа та буксир "Петро Годованець", яким росіяни хочуть видобувати газ у родовищі "Глибока", належать українському підприємству "Чорноморнафтогаз". Його директорка Світлана Нєжнова має копії документів на право власності. Вони є доказами злочинів Росії в міжнародних арбітражах.



Директорка "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова / Фото "Радіо Свободи"

Путін дав на годування Медведчукові ряд підприємств. Частина цих грошей йде на фінансування "Опозиційної платформи – За життя". Компанія "Новые проекты", чиїм кінцевим власником є Віктор Медведчук, отримала в окупантів документи на родовища у виключно морській економічній зоні України. Це 2% чорноморського шельфу й мільярди гривень.

Видобувати газ ще не почали

"Петра Годованця" відбуксирували у Чорноморський район, ближче до Криму. Ймовірно, для техобслуговування платформи. Це означає, що новий видобуток газу ще не почали.

Однією з причин, яку називає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, є те, що поряд із родовищем розташований військовий полігон "Опук". Тут Росія регулярно проводить стрільби та військові навчання. Медведчук просив Путіна змінити межі полігону. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що без вчинених Медведчуком та спільниками дій, процес підготовки та розробки окупантами родовища зайняв би роки.

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