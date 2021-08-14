Крымские "заработки": как Медведчук помогал оккупантам воровать украинский газ

Следователи раскрыли подробности дела обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука и нашли крымский след в этой истории. При содействии Кремля он получил газовое месторождение "Глубокая" недалеко от Крыма.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны наложил на Медведчука санкции. В мае Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене и хищении национальных ресурсов. Перспективы добычи месторождения "Глубокая" составляют 38 миллиардов гривен.

В предыдущей программе Крым может остаться зимой без тепла: почему хотят остановить работу ТЭЦ

Медведчук передал оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения в 2015 году. До оккупации Крыма разработкой "Глубокой" занималась компания "Нові Проєкти". После оккупации – появилось предприятие-клон "Новые Проекты", которое продолжило работать над месторождением.

ФСБ охраняет украинские башни

В целом Россия захватила 9 действующих газовых месторождений. 1 подземное газохранилище и 31 плавсредство. Все эти объекты охраняют вооруженные люди. Украинская разведка отмечает, что это российские служащие ФСБ и Черноморского флота.

К теме Зарабатывать на войне: Бойко до сих пор контролирует одно из важнейших оборонпредприятий

На каждой из установок круглосуточно дежурят от 5 до 12 бойцов. Некоторых из них даже идентифицировали. Они также обслуживают радиоэлектронное оборудование, чтобы проводить разведку.

Часть денег – на финансирование ОПЗЖ

Газовая боровая башня и буксир "Петр Годованец", которым россияне хотят добывать газ в месторождении "Глубокая", принадлежат украинскому предприятию "Черноморнефтегаз". Его директор Светлана Нежнова имеет копии документов на право собственности. Они являются доказательствами преступлений России в международных арбитражах.



Директор "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова / Фото "Радио Свободы"

Путин дал на кормление Медведчуку ряд предприятий. Часть этих денег идет на финансирование "Оппозиционной платформы – За жизнь". Компания "Новые проекты", чьим конечным владельцем является Виктор Медведчук, получила в оккупантов документы на месторождения в исключительно морской экономической зоне Украины. Это 2% черноморского шельфа и миллиарды гривен.

Добывать газ еще не начали

"Петра Годованца" отбуксировали в Черноморский район, ближе к Крыму. Вероятно, для техобслуживания платформы. Это означает, что новую добычу газа еще не начали.

Одной из причин, которую называет генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, является то, что наряду с месторождением расположен военный полигон "Опук". Здесь Россия регулярно проводит стрельбы и военные учения. Медведчук просил Путина изменить границы полигона. Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова рассказала, что без совершенных Медведчуком и сообщниками действий, процесс подготовки и разработки оккупантами месторождения занял бы годы.

Больше выпусков программы "Крым.Реалии" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Крим.Реалии": смотрите видео