Коли одні бізнесмени та політики отримують санкції через тісні зв'язки з Росією, то інші, попри ці зв'язки, не тільки продовжують спокійно працювати. Вони навіть отримують підтримку від влади.

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Наприклад, нещодавно Антимонопольний комітет дозволив синові лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка Анатолію легалізуватися як власник активів стратегічного заводу "Зоря". Підприємство виробляє вибухівку. Зокрема, і для оборонної промисловості.

Бойко забрав в України стратегічний об'єкт

Цей завод у місті Рубіжне Луганської області Юрій Бойко вкрав у держави ще за часів Януковича, коли був міністром в уряді Миколи Азарова. На той момент "Зоря" виробляла найбільше вибухівки та належала державі.



Стратегічний завод "Зоря" / Фото Zaryachem

Оскільки завод вважали стратегічним, то приватизувати його було неможливо. Тому реалізували нехитру схему – найрентабельніші активи "Зорі" виділили в окреме підприємство. Потім воно перейшло під контроль структур Юрія Бойка.

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Отже на території підприємства утворили відразу 2 юридичні особи:

державний завод "Зоря";

товариство з обмеженою відповідальністю "НВП Зоря".

Ясна річ, що всі найкращі замовлення стала отримувати саме приватна структура. Державне підприємство отримало лише борги та збитки.

Сім'я Бойка контролює найважливіше оборонне виробництво

Спочатку присвоєні Юрієм Бойком активи оформили на його менеджерів. Тепер сім'я Бойка вже офіційно контролюватиме найважливіше оборонне виробництво. ТОВ "НВП Зоря" виготовляє вибухові речовини, зокрема для потреб ЗСУ.

Відтак, лідер ОПЗЖ, який так любить звинувачувати владу в тому, що вона заробляє на війні, сам заробляє на війні. У Зеленського немає претензій до Бойка.

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Здавалося б, розібратися з тим, у який спосіб Бойко, бувши міністром, привласнив собі активи державного підприємства, повинні були після зміни влади та втечі Януковича з країни. Проте після Майдану ніяких питань до Бойка так і не виникло. Політик продовжив контролювати стратегічний завод. Як бачимо, немає проблем у Юрія Бойка і за президента Зеленського.



У Зеленського немає претензій до діяльності Бойка / Фото "ОПЗЖ"

Як дивно щастить лідеру ОПЗЖ, чи не так? Його давній партнер Дмитро Фірташ – під санкціями. Соратник по партії ОПЗЖ Віктор Медведчук – під санкціями та арештом. У самого Бойка все чудово. Навіть більше, немає ніякого розслідування у справі про вежі, так ще й за виведений з державної власності казенний завод "Зоря" ніхто не висловив претензії.

Що відомо про "вежі Бойка"? Це нафтовидобувні платформи в окупованому Криму. Україна придбала їх, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива та енергетики. Придбання веж пов'язане із корупційною схемою. Україна втратила понад 400 мільйонів доларів.

У Бойка є домовленість зі владою

Хоча Бойко продовжує відкрито їздити до Москви та зустрічатися з представниками вищої російської влади, його діяльність ніби не помічають. Така ситуація може означати, що у Юрія Бойка, очевидно, є домовленість з чинною владою. І мабуть, саме він буде в майбутньому грати роль керованої та договороспроможної проросійської опозиції після розгрому клану Медведчука.