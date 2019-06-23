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      Росія переладнала "вишки Бойка" на військові об’єкти

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      "Вишки Бойка"
      "Вишки Бойка" / фото з відкритих джерел

      Захоплені "вишки Бойка" стали для Москви зручним плацдармом для відпрацювання Чорноморським флотом РФ радіотехнічної розвідки. Об’єкти фактично переобладнали у військові форпости.

      Так, на бурові платформи закупили і встановили системи спостереження за надводною ситуацією. Наказ надійшов від Міністерства транспорту РФ. Про це інформує координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

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      Застосовувані на бурових вишках системи спостереження типу "Нева-БС" призначені для радіолокаційного виявлення і супроводу кораблів, суден і низьколітальних цілей. Російські системи спостереження можуть перехоплювати дані з каналів міжнародної автоматизованої системи ідентифікації суден, яка підлягає обов'язковому використанню усіма країнами, що входять в Міжнародну Морську Організацію,
      – йдеться в повідомленні.

      Таке розміщення систем і конфігурація точок розташування бурових платформ забезпечують агресору практично повний контроль за трафіком комерційних суден і військових кораблів, які пливуть в порти України.

      "Можна говорити про блокаду морського сполучення з використанням об'єктів цивільної інфраструктури. Подібна стратегія Кремля покликана послабити ефект присутності військового контингенту НАТО в Чорному морі", – переконаний Машовець.

      Також РФ поставила на чергування установку гідроакустичного контролю за підводною ситуацією: вона розташована за 61 кілометр від мису Тарханкут на об'єктах МСП-4 Голіцинського родовища, за 72 кілометри від цього ж мису на МСП-17 Штормового родовища, та за 66 кілометрів на північний схід від острова Зміїний на БК-2 Одеського родовища.

      Таким чином Росія реалізує наступальну стратегію економічної і військової ізоляції регіону в Чорному морі. Агресор формує полігон для відпрацювання придушення економічної свободи навігації і торгового мореплавання в цілому.

      Що таке "вишки Бойка"? Це – бурові установки, які були придбані Україною в часи, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива і енергетики. Так, великого розголосу набула корупційна схема, пов'язана з закупівлею вишок.

      У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною. Підставні британська та латвійська фірми завищили справжню вартість вишок майже удвічі.

      За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Юрій Бойко Чорне море Анексія Криму
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