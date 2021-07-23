Як надати першу допомогу потопельнику: важливі поради медика – відео

Літо – активний сезон купань, коли особливо важливо бути обережними на воді. Декілька простих правил зможуть зберегти не одне життя людини і зробити відпочинок безпечним.

Професійний медик та завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар розповів про декілька важливих правил, як врятувати життя людині, яка тоне. Він наголошує, що після того, як людину дістали з води спочатку потрібно пересвідчитись, чи вона на вас реагує.

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Правила надання першої допомоги

За словами завідувача навчально-тренувального відділу, на воді і дня не проходить без постраждалих. Тож навички надання першої допомоги варто знати кожному. Варто пам'ятати, що мозок без кисню, живе лише 5 хвилин, тобто кожна хвилина тут на вагу золота.

Насамперед постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати екстрену допомогу, а до її прибуття не припиняти спроб відновити дихання людини, а саме очистити ротову порожнину потерпілого від води, піску та водоростей,

– розповів Володимир Гонтар.

Після цього важливо переконатися, що у людини не має травм. Тому потрібно одну руку поставити на лоб, тоді розгинається голова, 2 – 3 пальцями іншої за підборіддя підняти щелепу вгору, так припідіймається язик і відновлюється прохідність дихальних шляхів.

Як надавати першу допомогу потопельнику: дивіться відео

Медик наголосив, що протягом 5 секунд, визначити чи потопельник дихає, якщо ні, то варто почати робити непрямий масаж серця.

Як правильно робити масаж серця

Володимир Гонтар пояснив та показав, як потрібно робити штучне дихання, щоб не завдати ще більшої шкоди постраждалому. За його словами, спочатку беремо руки в замок, виправляємо їх та ставимо на нижню частину грудної клітки. Людина, яка робить штучне дихання, має перебувати біля потерпілого на колінах, нахиляючись над ним. Після цього можна розпочинати робити компресію грудної клітки. Таких активних натискань на грудну клітку повинно бути щонайменше три десятки.

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Опісля непрямого масажу – 2 вдихи, і краще робити це через спеціальну клапан-маску. Варто вміти правильно користуватися нею.

"Якщо відривається рот, потрібно встановити її людині в рот за зуби. Потім однією рукою закрити ніс, іншою рукою підняти щелепу, після цього охопити губами повністю не лише клапан, а увесь рот і, дивлячись на грудну клітку, робити 2 глибоких видихи. Проте важливо не вдувати зі всієї сили: 2 спокійні глибокі видихи у клапан маску...", – зазначив медик.

Як користуватись клапан-маскою: дивіться відео

Головна помилка – намагання перекинути людину через коліно

Володимир Гонтар наголошує, якщо ж клапан-маски у вас немає – краще не робити вдихи. За словами медика, основна помилка людей – це коли вони намагаються перекинути потопельника через коліно, тим самим втрачають дорогоцінний час. І головне правило – рятувати людину без шкоди для себе.

Якщо ви не навчанні, якщо ви не вмієте пірнати у воду, не вмієте, діставати, рятувати людину з води, ви насамперед маєте думати про власну безпеку,

– розповів завідувач навчально-тренувального відділу.

І останнє важливе правило – коли потерпілий прийшов до тями, обов'язково разом з ним дочекайтесь на медиків. Адже ускладнення від утоплення можуть проявитися не одразу. Медик закликає усіх бути пильними та обережними, а особливо берегти дітей.



Правила безпеки на воді / Інфографіка 24 каналу