Как оказать первую помощь утопающему: важные советы медика – видео

Лето – активный сезон купаний, когда особенно важно быть осторожными на воде. Несколько простых правил смогут сохранить не одну жизнь человека и сделать отдых безопасным.

Профессиональный медик и заведующий учебно-тренировочного отдела Владимир Гонтарь рассказал о нескольких важных правилах, как спасти жизнь человеку, который тонет. Он отмечает, что после того, как человека достали из воды, сначала нужно убедиться, реагирует ли он на вас.

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Правила оказания первой помощи

По словам заведующего учебно-тренировочного отдела, на воде, и дня не проходит без пострадавших. Поэтому навыки оказания первой помощи стоит знать каждому. Стоит помнить, что мозг без кислорода живет лишь 5 минут, то есть каждая минута здесь на вес золота.

Прежде всего пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать экстренную помощь, а до ее прибытия не прекращать попыток восстановить дыхание человека, а именно очистить ротовую полость пострадавшего от воды, песка и водорослей,

– рассказал Владимир Гонтарь.

После этого важно убедиться, что у человека нет травм. Поэтому нужно одну руку поставить на лоб, 2 – 3 пальцами другой за подбородок поднять челюсть вверх, так приподнимается язык и восстанавливается проходимость дыхательных путей.

Как оказывать первую помощь утопающему: смотрите видео

Медик подчеркнул, что в течение 5 секунд, определить дышит ли утопающий, если нет, то стоит начать делать непрямой массаж сердца.

Как правильно делать массаж сердца

Владимир Гонтарь объяснил и показал, как нужно делать искусственное дыхание, чтобы не нанести еще больший вред пострадавшему. По его словам, сначала берем руки в замок, выпрямляем их и ставим на нижнюю часть грудной клетки. Человек, который делает искусственное дыхание, должен находиться возле пострадавшего на коленях, наклоняясь над ним. После этого можно начинать делать компрессию грудной клетки. Таких активных надавливаний на грудную клетку должно быть по меньшей мере три десятка.

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После непрямого массажа – 2 вдоха, и лучше делать это через специальную клапан-маску. Стоит уметь правильно пользоваться ею.

"Если отрывается рот, нужно установить ее человеку в рот за зубы. Затем одной рукой закрыть нос, другой рукой поднять челюсть, после этого охватить губами полностью не только клапан, а весь рот и, глядя на грудную клетку, делать 2 глубоких выдоха. Однако важно не вдувать со всей силы: 2 спокойных глубоких выдоха в клапан маску..." – отметил медик.

Как пользоваться клапан-маской: смотрите видео

Главная ошибка – попытка перекинуть человека через колено

Владимир Гонтарь подчеркивает, если же клапан-маски у вас нет – лучше не делать вдохи. По словам медика, основная ошибка людей – это когда они пытаются перебросить утопленника через колено, тем самым теряют драгоценное время. И главное правило – спасать человека без вреда для себя.

Если вы не научены, если вы не умеете нырять в воду, не умеете, доставать, спасать человека из воды, вы прежде всего должны думать о собственной безопасности,

– рассказал заведующий учебно-тренировочного отдела.

И последнее важное правило – когда пострадавший пришел в себя, обязательно вместе с ним дождитесь медиков. Ведь осложнения от утопления могут проявиться не сразу. Медик призывает всех быть бдительными и осторожными, а особенно беречь детей.



Правила безопасности на воде / инфографика 24 канала