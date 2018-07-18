Почему украинцы игнорируют правила безопасности на воде: страшная статистика утопленников

Почти 600 человек погибли в Украине с начала этого года. Только за полтора месяца лета спасатели обнаружили тела 70 утопающих. Неутешительная статистика уже больше даже итогов купального сезона прошлого года.

Спасатели стараются работать на опережение и проводят беседы с отдыхающими на пляжах. Присоединяются к ним и полицейские. Однако, даже во время таких акций слушают наставления не все.

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"Пока сегодня у нас было мероприятие, так получилось, что нам пришлось предупредить другое нарушение – употребление алкоголя. Но мы вовремя этому помешали", – отметила пресс-офицер ГУ Патрульной полиции в Днепропетровской области Алла Малиновская-Поправка.

И это – в Днепре. Что уж говорить про туристическую Одессу. Здесь пиво можно купить тут же на берегу, или что-то покрепче. На все побережье "жемчужины у моря" даже в разгар сезона 25 пунктов спасателей. И усиленный режим не предусмотрен. Спасатели признают, что уследить за всеми не удается.

Парнишка утонул. И это вина друзей, которые его оставили. На волнорез они поплыли, а обратно уже вернулись без него. Ну тогда уже прошло около 20 минут. Когда туда добрались, он уже лежал на дне,

– рассказал спасатель Николай.

С начала года в Украине утонули почти 600 человек. Из них 70 – за последние две недели. Такую статистику обнародовали спасатели.

Спасатели признают, что чаще всего гибнут подростки или молодые люди навеселе. Кто-то устраивает гонки в воде, кто-то прыгает с разгона прямо в строительный мусор на дне. В Киеве все пляжи приспособлены для отдыха. Однако не редко люди идут именно на заброшенные участки. И это еще одна ошибка, отмечают в ГСЧС. Тонущего человека определить не легко, потому что воздуха, чтобы кричать, ему не хватает. Поэтому подсказать, что случилась беда, могут движения – они становятся хаотичными. Когда человека вытащили из воды, нужно немедленно оказать первую медицинскую помощь.

Мы видим, что он не дышит. Мы зовем на помощь, просим вызвать "скорую" и взять дефибрилятор. Если есть амбушка – используем. Делаем сердечно-легочную реанимацию. Отмеряем, видим, где мы будем делать 30 нажатий и 2 дыхания,

– отметила водолаз-спасительница Оксана Чехместренко.

А чтобы не случилось беды, напоминают спасатели, надо не забывать простых правил безопасности.

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