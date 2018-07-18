Чому українці ігнорують правила безпеки на воді: страшна статистика потопельників

Майже 600 людей втопились в Україні з початку цього року. Лише за півтора місяці літа рятувальники знайшли тіла 70-ти потопельників. Невтішна статистика вже більша навіть за підсумки купального сезону минулого року.

Рятувальники намагаються працювати на випередження та проводять бесіди з відпочивальниками на пляжах. Долучаються до них і поліцейські. Однак, навіть під час таких акцій слухають настанови не всі.

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"Поки сьогодні у нас був захід, так вийшло, що нам довелось попередити інше порушення – вживання алкоголю. Але ми вчасно цьому завадили", – зазначила прес-офіцерка ГУ Патрульної поліції в Дніпропетровській області Алла Малиновська-Поправка.

І це – в Дніпрі. Що вже казати про туристичну Одесу. Тут пиво можна купити одразу на березі, або й щось міцніше. На все узбережжя "перлини у моря" навіть в розпал сезону 25 пунктів рятувальників. І посилений режим не передбачений. Рятувальники визнають, що встежити за всіма не вдається.

Хлопчина потонув. Та це провина друзів, які його лишили. На хвилеріз вони попливли, а назад вже повернулись без нього. Ну тоді вже минуло близько 20 хвилин. Коли туди дістались, він уже лежав на дні,

– розповів рятувальник Микола.

З початку року в Україні потонули майже 600 людей. З них 70 – за останні два тижні. Таку статистику оприлюднили рятувальники.

Рятувальники визнають, що найчастіше гинуть підлітки чи молоді люди напідпитку. Хтось влаштовує перегони у воді, хтось стрибає з розгону прямісінько в будівельне сміття на дні. В Києві не всі пляжі пристосовані для відпочинку. Однак не рідко люди йдуть саме на закинуті ділянки. І це ще одна помилка, зазначають в ДСНС. Людину, що тоне, визначити не легко, бо повітря, аби кричати, їй не вистачає. Тож підказати, що сталася біда, можуть рухи – вони стають хаотичними. Коли людину витягнули з води, потрібно негайно надати першу медичну допомогу.

Ми бачимо, що він не дихає. Ми кличемо на допомогу, просимо викликати "швидку" та взяти дефибрилятор. Якщо є амбушка – використовуємо. Робимо серцево-легеневу реанімацію. Відміряємо, бачимо, де ми будемо робити 30 натискань і 2 подихи,

– зазначила водолазка-рятувальниця Оксана Чехместренко.

А щоб не сталося біди, нагадують рятувальники, треба не забувати простих правил безпеки.

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