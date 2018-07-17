На Донеччині зловмисники викликали рятувальників на "пожежу", щоб пограбувати їхню частину

У Костянтинівці на Донеччині двоє зловмисників здійснили хибний виклик про пожежу. Поки наряд обслуговував його, вони винесли із пожежної частини майна на 45 тисяч гривень.

Про це інформує прес-центр Нацполіції у Донецькій області.

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До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від колег з пожежної частини про крадіжку майна. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на диспетчерський пункт надійшов виклик про пожежу. Рятувальники у повному складі виїхали на місце займання, однак при прибутті з’ясувалося, що виклик хибний,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наряд виявив відсутність майна на загальну суму 45 тисяч гривень, повернувшись на місце дислокації.

За інформацією поліцейських, протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого.

Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. Старшого із них вже притягували до кримінальної відповідальності, а тому ідея незаконного збагачення належила йому.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту, триває слідство.