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На Донеччині зловмисники викликали рятувальників на "пожежу", щоб пограбувати їхню частину

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Двоє чоловіків зателефонували рятувальникам та заявили про пожежу. Поки ті перебували за викликом, зловмисники пограбували частину
Двоє чоловіків зателефонували рятувальникам та заявили про пожежу. Поки ті перебували за викликом, зловмисники пограбували частину / фото з відкритих джерел

У Костянтинівці на Донеччині двоє зловмисників здійснили хибний виклик про пожежу. Поки наряд обслуговував його, вони винесли із пожежної частини майна на 45 тисяч гривень.

Про це інформує прес-центр Нацполіції у Донецькій області.

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До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від колег з пожежної частини про крадіжку майна. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на диспетчерський пункт надійшов виклик про пожежу. Рятувальники у повному складі виїхали на місце займання, однак при прибутті з’ясувалося, що виклик хибний,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наряд виявив відсутність майна на загальну суму 45 тисяч гривень, повернувшись на місце дислокації.

За інформацією поліцейських, протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого.

Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. Старшого із них вже притягували до кримінальної відповідальності, а тому ідея незаконного збагачення належила йому.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту, триває слідство.

Теги: Новини України Новини політики Новини Донецька Поліція ДСНС Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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