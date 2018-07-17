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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Донетчине злоумышленники вызвали спасателей на "пожар", чтобы ограбить их часть

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Двое мужчин позвонили спасателям и заявили о пожаре. Пока те находились по вызову, злоумышленники ограбили часть
Двое мужчин позвонили спасателям и заявили о пожаре. Пока те находились по вызову, злоумышленники ограбили часть / Фото из открытых источников

В Константиновке на Донетчине двое злоумышленников совершили ложный вызов о пожаре. Пока наряд обслуживал его, они вынесли из пожарной части имущества на 45 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции в Донецкой области.

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В дежурную часть Константиновского отделения полиции поступило сообщение от коллег из пожарной части, о краже имущества. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что на диспетчерский пункт поступил вызов о пожаре. Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что вызов ложный,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что наряд обнаружил отсутствие имущества на общую сумму 45 тысяч гривен, вернувшись на место дислокации.

По информации полицейских, в течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, которые как раз планировали избавиться от похищенного.

Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности, а потому идея незаконного обогащения принадлежала ему.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту инцидента, ведется следствие.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Полиция Криминальные новости ГСЧС
Источник: 24 канал
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