Як не стати жертвою шахраїв, влаштовуючись на роботу за кордоном: поради експерта

Чимало українців, тікаючи від війни, яку розв'язала Росія, були змушені виїхати закордон. Там вони легко можуть стати жертвою шахраїв.

Про це в ефірі загальноукраїнського марафону розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, передає 24 канал.

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Він констатував, що кількість тих, хто хоче ошукати людей, які опинилися в обтяжливій ситуації закордоном, не зменшується.

Порада 1: якщо ви шукаєте роботу за кордоном, не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування.

Порада 2: ніколи не платіть за своє працевлаштування. Тільки-но ви почули, що хтось попросить заплатити за працевлаштування будь-яку суму, знайте: перед вами звичайний шахрай.

В Європі, як і в усьому світі, за влаштування людей платить роботодавець. Якщо посередник хоче отримати гроші від пошукача роботи, це звичайний шахрай,

– наголосив Воскобойник.

Щоб знати роботу за кордоном, можна звертатися до волонтерів чи місцевої служби зайнятості. Зараз у багатьох країнах Європи є україномовні співробітники служби зайнятості, які допомагають українцям.

Де і як працюють українські біженці

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник сказав, що приблизно 80% українських біженців – це жінки, які виїжджали подалі від війни, а не у пошуках роботи. Прибувши до нової країни, уже на місці вони розуміли, що їм, на жаль, здебільшого не вдасться знайти роботу за фахом. На це, за словами експерта, є низка причин:

немає відповідної кваліфікації;

неможливо у нинішній ситуації підтвердити свої дипломи;

вони не знають мови тієї країни, у яку прибули.

Президент асоціації розповів, що українські біженки наразі опинились у ситуації, коли спрацьовує подібний принцип: "Раніше варили сталь. Тепер такої роботи немає – будемо варити борщі". Тому українки за кордоном наразі погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, куди їх беруть, зокрема це:

готельно-ресторанний бізнес;

сфера обслуговування;

харчова промисловість тощо.

Експерт переконує, що ті українські жінки, які працюють за кордоном, отримують зарплату на рівні з місцевими мешканцями. Тому оклад у будь-якому випадку не менший, ніж мінімальна заробітня плата країни перебування. Воскобойник зазначив, що у Польщі, де зараз перебуває найбільше українських біженців, жінки отримують не менше, ніж 3 тисячі злотих – у перерахунку за нинішнім курсом це близько 22 – 24 тисяч гривень на місяць.

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