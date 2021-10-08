Як обрати надійний банк для довгострокового кредиту: важливі поради

Кредит передбачає співпрацю з банком на 5 – 10 років. Відтак потрібно підходити відповідально до вибору свого фінансового партнера.

Зокрема ретельно перевіряти усі деталі, які стосуються банку. Про це в ефірі 24 каналу розповіла менеджерка по роботі з приватними клієнтами ProCredit Bank Ірина Кравець.

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Максимально відповідально обирайте банк

Дуже важлива тема для багатьох українців. Наприклад, я мрію придбати собі квартиру, але в мене є грошей лише на перший внесок. За яким критерієм я маю обрати для себе банк, на що насамперед потрібно звертати увагу?

Це чудово, якщо у вас вже є перший внесок. Це перший крок до вашої мети – купівлі нового житла чи авто. І можна переходити до вибору банку. Треба розуміти, що кредит – це співпраця з банком на 5 – 10 років, тому потрібно підходити відповідально до вибору свого фінансового партнера. Відтак краще звертати увагу насамперед на:

репутацію банку;

історію роботи на ринку;

відгуки від реальних клієнтів.

Тому що банк не буде ризикувати репутацією задля отримання якогось максимально швидкого прибутку. Я думаю, що ви так завжди робите, наприклад, коли обираєте ресторан чи стоматолога. Ви запитаєте у своїх друзів, колег або почитаєте відгуки. Так само потрібно робити з банками.

Відкрито ставте запитання менеджеру в банку

Кредит на таку суму – це ризик з обох боків. Я розумію, що він не може бути геть безкоштовним або набагато вигіднішим, ніж в інших установах. Проте які "підводні камені" ще можуть бути, які платежі? Як на це звертати увагу, як виявити такі моменти?

Ви все правильно говорите, що не потрібно звертати увагу тільки на рекламу, як завжди пишуть 0%, 1%. Це просто неможливо для банку. Тому що банк – це комерційна установа, яка бажає отримати прибуток. І оскільки банк зараз на ринку України бере депозити під 10% від клієнтів, то не може давати менше на кредитування фізичних осіб.

Тобто насамперед не звертайте дуже сильну увагу на низькі ставки. І потрібно, звісно, уважно читати договір. Це звучить, можливо, банально, але так. Якщо там 20 – 30 сторінок, намагайтеся їх прочитати.

Тому що ви будете підписувати цей документ, і потім вам 5 – 10 років потрібно буде співпрацювати з цим банком, тож аби потім просто для вас не було сюрпризів. І також, якщо у вас є запитання – відкрито ставте їх своєму менеджеру в банку.

Ми у своєму банку так завжди працюємо на першій й другій консультації: розповідаємо клієнту про всі витрати, про всі кроки, як відбуватиметься сама угода. Щоб йому потім було все зрозуміло, адже ви не берете кредит кожного дня.

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Договір написаний не тією мовою, якою ми спілкуємося у повсякденному житті. І там може бути щось незрозумілим, загадковим для нас. Чи справді я можу підійти до менеджера і ось так напряму запитати: "Які є платежі, і зрештою скажіть мені суму, яку я маю віддати під час нашої співпраці?".

Так, звичайно. Скільки ви віддасте – це менеджер вам все може прорахувати. Скільки буде комісія за видачу, додаткові витрати, відсоткова ставка, ваші щомісячні платежі. Це все можна розрахувати і, наприклад, якщо ви як клієнт подаєте заявки в різні банки – це нормально так порівнювати умови – то вам буде так просто легше зорієнтуватися.

Бо тільки звертати увагу на відсоткову ставку – це не зовсім правильно, тому що є додаткові платежі.

Ознайомтеся з додатковими платежами

З приводу додаткових платежів хочу ще уточнити. А з чого взагалі складається кредит? Адже ми, напевно, знаємо про щомісячні платежі, відсоткову ставку – а що ще?

Якщо це кредит на житло, то ще є застава. Тобто ви даєте в заставу свою квартиру. І є такі витрати:

оцінка майна;

страхування;

нотаріальні послуги;

комісія за видачу, яка може бути 1 – 3%, і на мільйон гривень ви просто за раз заплатите 20 – 30 тисяч гривень.

Також деякі банки беруть страхування життя. У нашому банку такої практики немає. Це також залежить від суми кредиту, і потім теж вам буде 2 – 3% додатково.

Ще може бути комісія за перерахунок грошей. У нашому банку це 0%, але деякі можуть взяти 3 – 4%. Знову ж таки, на мільйон гривень 30 – 40 тисяч гривень одноразово заплатите. Тому треба врахувати все в сукупності.

Ви сказали, що кредит – це співпраця з банком на 5 – 10 років, тож це така важлива річ, і до цього треба дійсно ретельно підготуватися. Мені цікаво, перед тим, як запровадити цю послугу, ви запозичували досвід закордонний? Чи все-таки орієнтувалися на українського споживача?

Чому ми вийшли на ринок України? Тому що зараз на ринку є багато пропозицій по картках, кешбеках, застосунках, кредитних лімітах. Але саме кредит на довгий період на більшу суму під хороший відсоток – таких пропозицій не так багато. І ми вирішили зайняти цю нішу.

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Клієнтам з офіційним доходом пропонуємо хороші вигідні умови, одні з найкращих на ринку. Оскільки наш банк вже понад 20 років працює з бізнес-клієнтами з кредитування, у нас вже є значний досвід і хороші відгуки від них. Ми знаємо, за що вони нас цінують, тому почали кредитування фізичних осіб.

Насамперед нас клієнти цінують за прозорість. Ви ніколи не побачите в наших тарифах велику сітку, в якій важко розібратися. Наші менеджери кваліфіковано вам все розповідають перед видачею і, в принципі, за всіма послугами.