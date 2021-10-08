Как выбрать надежный банк для долгосрочного кредита: важные советы

Кредит предусматривает сотрудничество с банком на 5 – 10 лет. Поэтому нужно подходить ответственно к выбору своего финансового партнера.

В частности тщательно проверять все детали, касающиеся банка. Об этом в эфире 24 канала рассказала менеджер по работе с частными клиентами ProCredit Bank Ирина Кравец.

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Максимально ответственно выбирайте банк

Очень важная тема для многих украинцев. Например, я мечтаю приобрести себе квартиру, но у меня есть деньги только на первый взнос. По какому критерию я должен выбрать для себя банк, на что в первую очередь нужно обращать внимание?

Это замечательно, если у вас уже есть первый взнос. Это первый шаг к вашей цели – покупке нового жилья или авто. И можно переходить к выбору банка. Надо понимать, что кредит – это сотрудничество с банком на 5 – 10 лет, поэтому нужно подходить ответственно к выбору своего финансового партнера. Поэтому лучше обращать внимание прежде всего на:

репутацию банка;

историю работы на рынке;

отзывы реальных клиентов.

Потому что банк не будет рисковать репутацией ради получения какой-то максимально быстрой прибыли. Я думаю, что вы так всегда делаете, например, когда выбираете ресторан или стоматолога. Вы спросите у своих друзей, коллег или почитаете отзывы. Так же нужно делать с банками.

Открыто задавайте вопросы менеджеру в банке

Кредит на такую ​​сумму – это риск с обеих сторон. Я понимаю, что он не может быть совершенно бесплатным или намного выгоднее, чем в других учреждениях. Однако какие "подводные камни" еще могут быть, какие платежи? Как на это обращать внимание, как обнаружить такие моменты?

Вы все правильно говорите, что не нужно обращать внимание только на рекламу, как всегда пишут 0%, 1%. Это просто невозможно для банка. Потому что банк – это коммерческая организация, которая желает получить прибыль. И поскольку банк сейчас на рынке Украины принимает депозиты под 10% клиентов, то не может давать меньше на кредитование физических лиц.

То есть прежде всего не обращайте очень сильное внимание на низкие ставки. И нужно, конечно, внимательно читать договор. Это звучит, возможно, банально, но да. Если там 20 – 30 страниц, старайтесь их прочитать.

Потому что вы будете подписывать этот документ, и затем вам 5 – 10 лет нужно будет сотрудничать с этим банком, и чтобы потом просто вам не было сюрпризов. И также, если у вас есть вопросы – открыто ставьте их своему менеджеру в банке.

Мы в своем банке так всегда работаем на первой и второй консультации: рассказываем клиенту обо всех расходах, обо всех шагах, как будет происходить само соглашение. Чтобы ему потом было все понятно, ведь вы не берете кредит каждый день.

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Договор написан не на том языке, на котором мы общаемся в повседневной жизни. И там может быть что-то непонятным, загадочным для нас. Действительно ли я могу подойти к менеджеру и вот так напрямую спросить: "Какие платежи, и в конце концов скажите мне сумму, которую я должен отдать во время нашего сотрудничества?".

Да конечно. Сколько вы отдадите – это менеджер вам все может просчитать. Сколько будет комиссия за выдачу, дополнительные расходы, процентная ставка, ваши ежемесячные платежи. Это все можно рассчитать и, например, если вы как клиент подаете заявки в разные банки – это нормально так сравнивать условия – то вам будет так просто легче сориентироваться.

Потому что только обращать внимание на процентную ставку – это не совсем правильно, потому что есть дополнительные платежи.

Ознакомьтесь с дополнительными платежами

По поводу дополнительных платежей хочу еще уточнить. А с чего вообще состоит кредит? Ведь мы, наверное, знаем о ежемесячных платежах, процентной ставке – а что еще?

Если это кредит на жилье, то еще залог. То есть вы даете в залог свою квартиру. И есть следующие расходы:

оценка имущества;

страхование

нотариальные услуги;

комиссия за выдачу, которая может быть 1 – 3%, и на миллион гривен вы просто за раз заплатите 20 – 30 тысяч гривен.

Также некоторые банки берут страхование жизни. В нашем банке такой практики нет. Это также зависит от суммы кредита, и потом тоже вам будет 2 – 3% дополнительно.

Еще может быть комиссия за пересчет денег. В нашем банке это 0%, но некоторые могут взять 3 – 4%. Опять же, на миллион гривен 30 – 40 тысяч гривен единоразово заплатите. Поэтому надо учесть все в совокупности.

Вы сказали, что кредит – это сотрудничество с банком на 5 – 10 лет, поэтому это такая важная вещь, и к этому надо действительно тщательно подготовиться. Мне интересно, перед тем, как ввести эту услугу, вы заимствовали опыт зарубежный? Или все-таки ориентировались на украинского потребителя?

Почему мы вышли на рынок Украины? Потому что сейчас на рынке есть много предложений по карточкам, кэшбек, приложениях, кредитных лимитах. Но именно кредит на долгий период на большую сумму под хороший процент – таких предложений не так много. И мы решили занять эту нишу.

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Клиентам с официальным доходом предлагаем хорошие выгодные условия, одни из лучших на рынке. Поскольку наш банк уже более 20 лет работает с бизнес-клиентами по кредитованию, у нас уже есть большой опыт и хорошие отзывы от них. Мы знаем, за что они нас ценят, поэтому начали кредитование физических лиц.

Прежде всего нас клиенты ценят за прозрачность. Вы никогда не увидите в наших тарифах крупную сетку, в которой трудно разобраться. Наши менеджеры квалифицированно вам все рассказывают перед выдачей и, в принципе, по всем услугами.